Envirorezort chce vytvoriť špecializovanú štátnu správu v jeho gescii

Bratislava 11. októbra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR chce odčleniť odbory starostlivosti o životné prostredie na okresných úradoch spod rezortu vnútra. Vytvoriť by sa mohla špecializovaná miestna štátna správa v jeho gescii. Vyplýva to z predbežnej informácie zverejnenej na legislatívno-právnom portáli Slov-Lex.



"Vytvorenie špecializovanej štátnej správy na úseku životného prostredia v gescii MŽP SR predstavuje riešenie existujúcich nedostatkov systému výkonu miestnej štátnej správy v oblasti životného prostredia," uviedol envirorezort v materiáli. Výsledkom má byť podľa neho lepšie riadenie štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, lepšia rozhodovacia činnosť a rýchlejšia a efektívnejšia štátna správa.



Špecializovanú miestnu štátnu správu by mali v rámci ministerstva životného prostredia vykonávať krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady životného prostredia.



Okresné úrady sú od roku 2013 administratívne a finančne podriadené ministerstvu vnútra. Envirorezort ich metodicky usmerňuje, školí a v niektorých oblastiach spolurozhoduje, nemá však plnú manažérsku kontrolu nad ich fungovaním. "Ich činnosť ako hlavných orgánov miestnej štátnej správy vykazuje viaceré problémy. Týkajú sa hlavne nedostatku kapacít, kumulovania agendy, nedostatočného materiálno-technického vybavenia, nedostatku financií alebo právnikov," skonštatovalo MŽP.