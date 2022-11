Envirorezort chce ratifikovať článok Karpatského dohovoru o klíme

Bratislava 1. novembra (TASR) - Envirorezort chce ratifikovať článok o zmene klímy, ktorým sa dopĺňa Karpatský dohovor. Cieľom je začatie jeho koordinovanej implementácie v karpatskom regióne. Vyplýva to z materiálu, ktorý ministerstvo životného prostredia predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



Článok o zmene klímy poukazuje na zraniteľnosť nestabilných horských systémov a zmenu klímy, ktorej sú hospodárske odvetvia a horské komunity vystavené. Krajiny majú preto presadzovať postupy zamerané na zmiernenie zmeny klímy.



Ďalej sa podľa materiálu majú zasadzovať za prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy, a to prostredníctvom vedy a výskumu, medzinárodnej spolupráce, zvyšovania informovanosti či zapájania verejnosti. Majú podporovať miestne procesy plánovania adaptácie a realizáciu krokov.



Prijímať majú aj komplexné opatrenia na zníženie rizík a minimalizáciu nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy. Predovšetkým má ísť o tie, ktoré súvisia s extrémnymi prejavmi počasia. "Problematika zmeny klímy za posledné roky nadobúda na význame. Z uvedeného dôvodu je potrebné k nej pristupovať zodpovedne a snažiť sa hľadať spôsoby zmiernenia dopadov zmeny klímy," skonštatovalo ministerstvo.



Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát bol prijatý na piatej ministerskej konferencii Hospodárskej komisie OSN pre Európu v Kyjeve v máji 2003. Karpatský dohovor podpísalo všetkých sedem štátov karpatského regiónu, ktoré sú jeho zmluvnými stranami - SR, Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko a Čierna Hora a Ukrajina. V roku 2017 došlo k prijatiu článku o zmene klímy.