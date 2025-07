Envirorezort chce upraviť prahové hodnoty pre látky znečisťujúce vodu

Bratislava 17. júla (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR chce upraviť prahové hodnoty pre látky znečisťujúce podzemné vody a ukazovatele znečistenia. Doplniť by sa mali aj nové prahové hodnoty pre geotermálne útvary podzemných vôd a upraviť hranice ich vybraných útvarov. Návrh novely nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd preto predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



„Navrhované zmeny v ustanovení prahových hodnôt a odvodenie nových prahových hodnôt pre látky znečisťujúce podzemné vody a zmeny vo vymedzení plôch útvarov podzemných vôd vyplývajú z nových hydrogeologických poznatkov a informácií o hydrogeochemickej charakteristike podzemných vôd,“ uviedol envirorezort.



Prahové hodnoty sú odvodené na základe platných limitných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody a odporúčanej hodnoty pre povrchovú vodu určenú na odber pre pitnú vodu. SR tiež nemala ustanovené prahové hodnoty pre geotermálne útvary podzemných vôd. Dôvodom bol nedostatok údajov z monitorovania geotermálnych vôd. Na hodnotenie chemického stavu geotermálnych útvarov podzemných vôd sa preto používalo iba kritérium, ktorým je stabilita chemického zloženia, tvrdí MŽP. „V posledných rokoch sa zlepšilo poznanie chemického zloženia geotermálnych vôd, čo umožnilo odvodiť prahové hodnoty pre znečisťujúce látky pre väčšinu geotermálnych útvarov podzemných vôd s dostatkom údajov z monitorovania geotermálnych vôd,“ priblížilo.



Na hodnotenie chemického stavu geotermálnych útvarov podzemných vôd preto rezort navrhuje používať okrem stability chemického zloženia aj nové prahové hodnoty. To umožní porovnanie hodnotenia chemického stavu útvarov podzemných vôd vo viacerých plánovacích cykloch manažmentu povodia.



Prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd sa určujú v súlade s ustanoveniami vodného zákona na účely hodnotenia ich chemického stavu. Sú to normy kvality stanovené pre útvary podzemných vôd. Prahové hodnoty sú podľa MŽP východiskom pre návrh programu opatrení na ochranu a zlepšenie kvality podzemnej vody pre dosiahnutie environmentálnych cieľov.