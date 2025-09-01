< sekcia Slovensko
Envirorezort chce zmeniť ochranu územia Oravské hradné bralo
Vyplýva to z predbežnej informácie, ktorú zverejnilo na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR chce zmeniť ochranu chráneného územia Oravské hradné bralo aj prírodnej rezervácie (PR) Katarína. Vyplýva to z predbežnej informácie, ktorú zverejnilo na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.
Oravské hradné bralo je podľa MŽP chráneným územím od roku 1974. Aktuálne na celej výmere chráneného územia, čo je 3,76 hektára (ha), platí štvrtý stupeň ochrany. „V predkladanom materiáli sa navrhuje zmena kategórie chráneného územia na chránený areál s výmerou 2,94 ha a odčlenenie časti chráneného územia na výmere 0,82 ha do ochranného pásma,“ priblížilo.
Pokračuje, že v chránenom areáli má tak platiť tretí stupeň ochrany a v ochrannom pásme druhý stupeň ochrany. Touto zmenou má byť aj naďalej zabezpečená ochrana predmetov ochrany chráneného územia, ktorými sú Oravské hradné bralo, štyri biotopy európskeho významu a dva druhy živočíchov európskeho význam, tvrdí rezort. Súčasne má byť podľa neho zaistená prevádzka národnej kultúrnej pamiatky Oravský hrad a bezpečnosť návštevníkov na prístupovej ceste. Správcom všetkých parciel navrhovaného chráneného areálu a jeho ochranného pásma je Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, dodalo ministerstvo.
Prírodnú rezerváciu Katarína vyhlásili v roku 1984 na výmere 18 ha a platí v nej štvrtý stupeň ochrany. Je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. „V predkladanom materiáli sa navrhuje vyčlenenie parcely v katastrálnom území Dechtice, ktorá je v správe Lesov SR, štátneho podniku,“ uviedlo MŽP. Na tejto parcele s výmerou 0,83 ha sa nachádza národná kultúrna pamiatka Kláštor a kostol svätej Kataríny. V tejto lokalite pôsobí Občianske združenie Katarínka, ktoré sa venuje záchrane ruín pred zrútením a zakonzervovaniu múrov na základe archeologického, historického, pamiatkového a geofyzikálneho výskumu.
„Zmenšením výmery chráneného územia na 17,17 ha bude umožnená plynulá realizácia prác na zachovanie prírodného dedičstva a súčasne nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody, ani predmety ochrany, ktorými sú dva biotopy európskeho významu a tri druhy rastlín európskeho významu,“ skonštatoval envirorezort.
Okresný úrad Žilina, ako aj obec Oravský Podzámok (okres Dolný Kubín), informovali verejnosť o zmene ochrany chráneného územia Oravské hradné bralo verejnou vyhláškou. Návrh na zmenu ochrany prírodnej rezervácie Katarína oznámil Okresný úrad Trnava a dosiahol sa plný súlad záujmov, uviedlo MŽP.
„Predloženie materiálov vyplýva z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2025. Úlohy boli zaradené z dôvodu zmeny ochrany existujúcich chránených území, ktoré sú súčasne prírodným i kultúrnym dedičstvom,“ ozrejmil envirorezort. Materiály by do medzirezortného pripomienkového konania mali predložiť v septembri.
