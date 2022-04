Envirorezort chce zvýšiť cenu za uloženie stavebného odpadu na skládku

Bratislava 23. apríla (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR chce zvýšiť poplatky za uloženie stavebných a demolačných odpadov na skládky. Návrh zmeny nariadenia vlády predložil envirorezort do skráteného pripomienkového konania.



Poplatky za uloženie výkopovej zeminy a kameniva na skládku sa v budúcom roku majú zvýšiť z desiatich na 15 eur za tonu. Zvýšenie z 35 eur na 40 eur za tonu sa má týkať uloženia stavebného odpadu na skládku.



"Cieľom návrhu nariadenia vlády je upraviť poplatky za uloženie stavebných a demolačných odpadov na skládky odpadov tak, aby úprava poplatkov znevýhodňovala uloženie odpadov na skládky pred ich recykláciou," ozrejmil envirorezort.



Úprava poplatkov súvisí s reformou nakladania so stavebným odpadom. Vláda prednedávnom schválila novelu zákona o odpadoch. Podľa nej sa má najmenej 70 percent hmotnosti nie nebezpečného stavebného odpadu opätovne použiť alebo zrecyklovať. Nakladanie so stavebným odpadom a úprava poplatkov nadväzuje aj na plán obnovy.



Nariadenie by mohlo nadobudnúť účinnosť 1. júla tohto roka.