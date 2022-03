Envirorezort: Čistiarne a kanalizácie chýbajú v takmer 1800 obciach

Bratislava 11. marca (TASR) - Investičný dlh pre kanalizácie a čistiarne odpadových vôd je na Slovensku 1,56 miliardy eur. Čistiarne a kanalizácie chýbajú v 1797 obciach. Uviedlo to Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.



Na rekonštrukciu vodovodov je potrebných 1,3 miliardy eur. Verejnú kanalizáciu s čistiarňou odpadových vôd má podľa envirorezortu 1130 obcí, čo je 39,10 percenta. Verejné vodovody má 89,8 percenta obyvateľov, tvrdí.



"V zmysle vládou schváleného plánu rozvoja verejných vodovodov predpokladáme na rok 2027 zásobovanosť na úrovni 91,49 percenta," priblížilo MŽP.



Cieľom pre kanalizácie je dosiahnuť, aby samosprávy s viac ako 2000 obyvateľmi dosiahli 100-percentný podiel odvádzaných a čistených vôd. Pre samosprávy s nižším počtom obyvateľov by to malo byť 50 percent. Ide o záväzok zo strany Európskej únie a v zmysle schválenej Envirostratégie 2030.