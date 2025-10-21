< sekcia Slovensko
Envirorezort dôsledne posúdi zóny veterných parkov
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) zdôraznil, že nejde o rozhodnutie súčasnej vlády. „
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR spustilo proces posudzovania vplyvov na životné prostredie pre dve akceleračné zóny veterných parkov, ku ktorým sa v Pláne obnovy a odolnosti SR zaviazala predošlá vláda. Jedna zóna má byť na východe Slovenska pri Michalovciach a druhá na západnom Slovensku pri Hlohovci pre nových investorov. Obidve lokality vybrala Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, envirorezort ich detailne posúdi, uviedlo v utorok MŽP.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) zdôraznil, že nejde o rozhodnutie súčasnej vlády. „Rovnako ministerstvo životného prostredia nevybralo ani nevytypovalo lokality, kde majú tieto veterné zóny stáť. Obidva projekty akceleračných zón budú veľmi detailne hodnotené,“ zdôraznil Taraba.
Proces EIA je v prípade akceleračných zón na úplnom začiatku, zároveň ale nie je povoľujúcim konaním. V rámci konania odborníci ministerstva životného prostredia dôsledne vyhodnotia predloženú projektovú dokumentáciu, v prípade pochybností vyzvú investora na doplnenie odborných štúdií tak, aby vplyvy projektov veterných parkov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva boli riadne posúdené. Povoľujúcimi orgánmi akceleračných zón budú dotknuté samosprávy.
Envirorezort počas funkčného obdobia súčasnej vlády doteraz nevydal žiadne súhlasné stanovisko z procesov EIA, ktoré by umožnilo výstavbu akéhokoľvek veterného parku na Slovensku. Naopak, Taraba presadil novú legislatívu, vďaka ktorej získa štát silnejšiu kontrolu nad výstavbou veterných parkov.
„Slovensko má jeden z najlepších a najzelenších energetických mixov vo výrobe elektrickej energie na svete. Výroba energie na Slovensku je primárne postavená na stabilných zdrojoch výroby energie - jadre a hydroelektrárňach. Veterné parky na Slovensku nemajú ideálne podmienky, preto pre energetický mix nie sú významnou prioritou. Výroba elektrickej energie z jadra a hydroelektrární je podstatne lacnejšia, ako v prípade veterných parkov,“ uzavrel Taraba.
