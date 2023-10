Envirorezort eviduje 8546 ponúk na výkup pozemkov národných parkoch

Bratislava 14. októbra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR eviduje 8546 ponúk od súkromných vlastníkov na výkup pozemkov národných parkoch. Najviac ponúk prišlo z Národného parku Slovenský kras, ktorý nedávno prešiel zonáciou. Pre TASR to uviedol hovorca MŽP Tomáš Ferenčák.



"Počas siedmich týždňov sa na stránke rezortu zaregistrovalo takmer 2500 používateľov. Predložili 8546 ponúk na predaj v celkovej rozlohe vyše 2300 hektárov," priblížil Ferenčák. Najviac ponúk ministerstvo zaregistrovalo v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji. Najväčší záujem zaznamenalo v Národnom parku (NP) Slovenský kras, kde je 2304 ponúk. Nasleduje Tatranský národný park so 1894 ponukami a NP Poloniny, kde ponúkli na predaj 1207 pozemkov.



Aktuálne podľa hovorcu prebieha vyhodnocovanie ponúk. O jeho výsledkoch budú postupne informovaní najprv vlastníci, ktorí ponúkli svoje pozemky, a to prostredníctvom e-mailu. "Finálny predaj sa uskutoční až po schválení ponuky a následnom podpise zmluvy s vlastníkom," podotkol.



Celkovo je na výkup určených 68 miliónov z plánu obnovy. Ambíciou je tento rok odkúpiť 12.000 hektárov.