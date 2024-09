Envirorezort má zazmluvnených takmer 300 miliónov eur z eurofondov

Bratislava 25. septembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR má zazmluvnených takmer 300 miliónov eur z eurofondov v rámci Programu Slovensko. Vykonáva kroky, aby sa do konca roka podarilo zakontrahovať 600 miliónov eur. V tomto roku tiež nebude žiaden míľnik z plánu obnovy v oblasti životného prostredia prekážkou, aby Slovensko nemohlo podať žiadosť o piatu platbu. Vyplýva to z materiálov, ktoré v stredu prerokoval vládny kabinet.



"Z Programu Slovensko bolo doposiaľ v gescii ministerstva životného prostredia vyhlásených 28 výziev za vyše jednu miliardu eur, čo predstavuje zhruba 57 percent alokácie pridelenej zelenému rezortu," priblížilo MŽP.



Rezort chce zároveň do konca roka vyhlásiť ďalších päť výziev takmer za 140 miliónov eur. "Predošlé vlády dopustili, že len v Operačnom programe Kvalita životného prostredia prepadlo vyše 430 miliónov eur. My tento scenár viac nedopustíme a dnes sa aj vďaka správnemu manažovaniu výziev stávame lídrom vo využívaní financií, ktoré pomáhajú znižovať regionálne rozdiely a pomáhajú ochrane životného prostredia," podotkol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).



Taraba intenzívne a na pravidelnej báze komunikuje s predstaviteľmi Európskej komisie (EK) pri napĺňaní míľnikov plánu obnovy. V súvislosti so zákonom o krajinnom plánovaní sa dohodol s EK na splnení míľnika prostredníctvom efektívnych opatrení. Míľnik výkupu súkromných pozemkov v národných parkoch bude nahradený inými zelenými projektami, ktoré pomôžu ochrane prírody a nebudú realitným biznisom.