Envirorezort neplánuje na vládu predložiť zonácie národných parkov
Autor TASR
Bratislava 19. mája (TASR) - Návrh zonácií štyroch národných parkov (NP) prerokuje v utorok Legislatívna rada vlády SR. Následne má byť skonzultovaný s Európskou komisiou (EK). Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR neplánuje predložiť zonácie na stredajšie (20. 5.) rokovanie vládneho kabinetu. Informoval o tom odbor komunikácie MŽP. Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) priblížil, že prípadné pripomienky, ktoré vzídu z rokovania s EK, sa ešte budú musieť zapracovať.
Envirorezort zdôraznil, že proces prípravy zonácií štyroch národných parkov sa pripravuje v spolupráci vlastníkmi pozemkov, samosprávami a všetkými kľúčovými hráčmi v regiónoch. Zonácie musia byť podľa MŽP kompromisom, „a nie diktátom mimovládok“. Rezort deklaruje, že proces postupuje v súlade s platnou legislatívou. „Ministerstvo životného prostredia SR neplánuje predložiť zonácie na stredajšie rokovanie vládneho kabinetu, keďže podľa dohody s ministrom Tomášom Druckerom (Hlas-SD), zodpovedným za plán obnovy, budú zonácie dnes posúdené len Legislatívnou radou vlády SR a následne konzultované s Európskou komisiou,“ informovalo MŽP.
„Termín na prijatie zonácií, ak nemá prepadnúť 500 miliónov eur, je polovica leta 2026 a Slovensko má právo sa aj rozhodnúť, že žiadnu zonáciu nechce a vtedy sa udeje len to, že za zonáciu nedostaneme danú finančnú sumu,” skonštatoval Taraba. Ministerstvo životného prostredia malo podľa plánu obnovy povinnosť pripraviť zonácie, pretože je na ňu naviazaná platba 500 miliónov eur. Agendu zonácií zastrešuje štátny tajomník MŽP Filip Kuffa, podľa rezortu je návrh zonácií výsledkom množstva kompromisov a ešte má pred sebou dlhú a intenzívnu cestu rokovaní.
