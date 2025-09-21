< sekcia Slovensko
Envirorezort: Oravské hradné bralo by mohlo byť chráneným areálom
Na území chráneného areálu by mal platiť tretí stupeň ochrany, na území ochranného pásma druhý stupeň.
Autor TASR
Bratislava 21. septembra (TASR) - Oravské hradné bralo by mohlo byť chráneným areálom. Navrhuje to Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR spolu so zmenou jeho vymedzenia a stupňa ochrany. Návrh nariadenia vlády predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.
„Napriek malej výmere Oravského hradného brala ide o fragmenty zachovalého sekundárneho lesného komplexu. Po spresnení na súčasný stav katastra nehnuteľností a podľa vrstiev GIS bude výmera chráneného areálu Oravské hradné bralo 2,94 hektára a výmera jeho ochranného pásma 0,82 hektára,“ ozrejmilo MŽP. Na území chráneného areálu by podľa neho mal platiť tretí stupeň ochrany, na území ochranného pásma druhý stupeň.
Predmetmi ochrany majú byť štyri biotopy európskeho významu, a to karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou, lipovo-javorové sutinové lesy, vápnomilné bukové lesy a vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy. Taktiež sa má ochrániť aj netopier vodný či jašterica múrová.
