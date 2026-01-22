< sekcia Slovensko
Envirorezort podpísal s UUPV a SAŽP memorandum o spolupráci
Prispieť má k zefektívňovaniu procesov územného plánovania a výstavby.
Autor TASR
Bratislava 22. januára (TASR) - Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) podpísal s predsedom Úradu pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR Milanom Valašíkom a generálnym riaditeľom Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Jurajom Moravčíkom memorandum o spolupráci. Prispieť má k zefektívňovaniu procesov územného plánovania a výstavby. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.
„Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR nebude odkázaný na obstarávanie dát cez rôzne subjekty, ale získa ich priamo zo Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorá je nositeľkou verifikovaných údajov o stave životného prostredia na Slovensku a ktoré oficiálne vykazuje európskym inštitúciám či iným subjektom,” podčiarkol Taraba. Dohoda má umožniť efektívne a rýchle zdieľanie údajov o životnom prostredí.
Envirorezort priblížil, že SAŽP spravuje agendové informačné systémy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, environmentálnych záťaží či lokalít s možným výskytom perzistentných látok, ktoré môžu byť veľmi cenným vstupom v rámci rozhodovania vo výstavbe. „Enviroagentúra zároveň plánuje využiť skúsenosti so spracovaním satelitných dát a pripraviť riešenia poskytovania dát s podporou umelej inteligencie. Tie umožnia rýchlejšie a flexibilnejšie poskytovanie informácií a predstavujú cenný prínos pre ďalšiu spoluprácu,“ uviedli z MŽP.
K jej posilneniu prispejú aj poznatky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, ktorý pracuje na digitalizácii obrazu krajiny. Prípadný zisk štátu z poplatkov, ktoré takto úrad v budúcnosti potenciálne môže získať za poskytnutie verifikovaných envirodát, bude zdieľaný s rezortom životného prostredia prostredníctvom na to určenej SAŽP ako odbornej, príspevkovej organizácie ministerstva.
„Výmena odborných skúseností a spoločný postup prispejú k zefektívneniu procesov územného plánovania a výstavby, ochrany životného prostredia a biodiverzity, rovnako ako k implementácii účinných mitigačných a adaptačných opatrení,“ skonštatoval šéf UUPV. „Teší nás, že Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR vníma našu agentúru ako partnera, ktorý dokáže priniesť konkrétne riešenia a zefektívnenie procesov. Začínajúca sa spolupráca je dôkazom, že odborné inštitúcie v rámci rezortu životného prostredia dokážu prispieť k zlepšeniu procesov aj v oblasti stavebného konania,“ doplnil generálny riaditeľ SAŽP.
