Envirorezort podporí z eurofondov vodárenské projekty

Bratislava 2. decembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podporí z eurofondov koncepčné projekty v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva. Z Kohézneho fondu by sa malo prerozdeliť 530.000 eur. Informovalo o tom MŽP na svojom webe.



Žiadateľmi môžu byť Slovenský vodohospodársky podnik, orgány štátnej správy, samosprávy, organizácie združenia osôb, neziskové organizácie či nadácie. Pôsobiť musia v tvorbe a ochrane životného prostredia.



Projekty by mali riešiť problematické alebo nedoriešené otázky vodného hospodárstva a hľadať nové prístupy v okruhoch zásobovania pitnou vodou, odvádzania a čistenia odpadových vôd, znečistenia vôd, revitalizácie vodných tokov, manažmentu krajiny a adaptácie na zmenu klímy, ako sú povodne a sucho, využívania vôd, rybárstva a rieky Dunaj.



"MŽP podporí výlučne tie projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca oprávnenej aktivity," uvádza sa na webe MŽP.