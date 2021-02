Envirorezort podporil výzvu na moratórium tzv. gene drive technológie

Bratislava 19. februára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podporilo výzvu mimovládnych organizácií na moratórium "gene drive" technológie, tzv. génový pohon. Zároveň je šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO) znepokojený unáhlenou snahou o uvoľňovanie novej technológie genetického inžinierstva. Informoval o tom odbor komunikácie.



Mimovládne organizácie prejavili znepokojenie nad novou technológiou genetického inžinierstva "gene drive". Hovoria, že po vypustení geneticky upravených "gene drive" organizmov do voľného životného prostredia je cieľom technológie geneticky upraviť, nahradiť alebo vykoreniť voľne žijúce populácie živočíchov, poprípade celých druhov.



Akékoľvek nekontrolované, z hľadiska rizík neposúdené využívanie geneticky modifikovaného organizmu považuje ministerstvo za neprípustné. "Žiadne záväzné rozhodnutie ešte nepadlo a požiadavka na moratórium tejto technológie je legitímna. Budem apelovať aj na ostatných partnerov v Európskej únii, aby pri zaujímaní ich pozícií pristupovali k 'gene drive' technológii s maximálnou opatrnosťou," poznamenal Budaj.



Úsilie by malo smerovať k tomu, aby sa zabezpečila kontrola a bezpečnosť akéhokoľvek využívania technológií vo vzťahu k ochrane zdravia ľudí, biodiverzity a ekologickej rovnováhy, a to aj na medzinárodnej úrovni.



"Vnímam ako kľúčové uplatňovať princíp predbežnej opatrnosti a zabezpečiť maximálnu bezpečnosť a garanciu ochrany zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia," povedal Budaj. SR požaduje vykonávanie dôsledného posúdenia environmentálneho rizika „od prípadu k prípadu“ pri používaní genetických technológií, uviedlo MŽP.



Šesť mimovládnych organizácií, ktoré adresovali ministerstvu výzvu, požadujú moratórium na akékoľvek uvoľnenie technológie "gene drive". Vyzvali tiež envirorezort, aby zabránilo uvoľneniu geneticky upravených organizmov do životného prostredia a vždy na medzinárodnej úrovni aktívne presadzovali a hájili moratórium na technológiu "gene drive" a podporovali požiadavky vznesené voči nej.