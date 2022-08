Envirorezort podporuje adaptačné opatrenia na zmenu klímy

Bratislava 7. augusta (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podporuje adaptačné opatrenia na zmenu klímy prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP). Keďže je klimatická zmena globálny fenomén, je ťažké vyhodnotiť úspešnosť zavedených lokálnych adaptačných opatrení. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie rezortu.



Aktuálne je otvorená výzva, ktorá je zameraná na adaptáciu nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy, najmä na ochranu pred povodňami. Celkovo je v rámci nej alokovaných 27 miliónov eur. V ďalšej výzve je na ochranu pred povodňami alokovaných vyše 148 miliónov eur, priblížilo MŽP.



V rámci OP KŽP sa podľa rezortu implementujú projekty pre oblasť vodozádržných opatrení v sume 16,3 milióna eur a pre oblasť protipovodňovej ochrany za 108,3 milióna eur. Tie opatrenia sú hradené zo zdrojov Európskej únie, uviedlo MŽP.



Adaptačné opatrenia budú podporené aj v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Na túto oblasť je vyčlenených 155,9 milióna eur, poukázalo MŽP. "Výzvy na podporu adaptačných opatrení na zmenu klímy pripravuje aj Environmentálny fond, ich vyhlásenie je plánované na jeseň tohto roku," dodal rezort.



Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) chce zároveň predložiť novú aktualizáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy. Na rokovanie vlády by sa mala predložiť do konca roka 2025. "Vzhľadom na vývoj poznatkov a udalostí súvisiacich s klímou je však zrejmé, že minister Budaj predloží novú aktualizáciu tejto stratégie na rokovanie vlády výrazne skôr," tvrdí tlačové oddelenie. Posledná aktualizácia stratégie bola schválená v roku 2018.