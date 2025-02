Envirorezort povolil výnimku na odstrel 49 medveďov

Bratislava 20. februára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR povolilo výnimku na usmrtenie 49 synantropných medveďov, z toho v tomto roku šlo o 31 jedincov. Rezort posudzuje niekoľko ďalších žiadostí, pričom v najbližších dňoch dôjde k vydaniu ďalších rozhodnutí. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie MŽP. V súčasnosti sú podľa ministerstva vnútra mimoriadne situácie pre výskyt medveďa vyhlásené vo všetkých okresoch Prešovského kraja a okresoch Turčianske Teplice, Čadca, Liptovský Mikuláš a Brezno.



"Konkrétne dôvody trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s výskytom medveďa hnedého sú v gescii rezortu životného prostredia a konkrétnych okresných úradov a ich krízových štábov," uviedol pre TASR rezort vnútra. Ministerstvo životného prostredia je toho názoru, že jednotlivé okresné úrady citlivo vyhodnocujú potrebu vyhlasovania mimoriadnych situácii v súvislosti s nežiadúcim výskytom medveďa v zmysle platnej legislatívy. Tvrdí, že v územiach, kde dôvody pominuli, bola mimoriadna situácia zrušená, a to napríklad v Žiline.



Envirorezort poukázal na klimatickú zmenu, ktorá môže mať neočakávané a nepriame dôsledky na interakcie medzi človekom a medveďom. Veľkým problémom podľa neho je a čoraz viac bude nestabilita ekosystémov. Počas kratších a miernejších zím nemusia medvede hibernovať, ich zimná aktivita a vyhľadávanie potravy môže mať za následok zvýšenie konfliktov, skonštatovalo MŽP. "Aj z tohto dôvodu je potrebné vyhlasovanie mimoriadnych situácii aj v tomto ročnom období, ak by v niektorej z obcí nastala mimoriadna udalosť v súvislosti s nežiadúcim výskytom medveďa hnedého," poznamenalo.



Ministerstvo pokračuje, že problémové jedince sa po zimnom spánku vracajú k predchádzajúcemu spôsobu života, opätovne navštevujú tie isté lokality, poškodzujú majetok a prirodzená plachosť sa im po hibernácii nevracia. "Uvedené konštatovanie ministerstva je založené na niekoľkoročných terénnych pozorovaniach a vyhodnotení zberu dát (z rokov 2020 - 2024) o jednotlivých problémových jedincoch medveďa hnedého, ktoré realizovala odborná organizácia ochrany prírody a krajiny," uviedol odbor komunikácie.



Pripomenul, že vlani prijal parlament legislatívu, ktorá umožňuje odstrel synantropných medveďov. Toto riešenia je podľa MŽP plne v súlade s legislatívou Európskej únie. Zároveň zdôraznilo, že výsledky novoprijatej legislatívy sa naplno prejavia až v nadchádzajúcom období.