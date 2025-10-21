< sekcia Slovensko
Európsky týždeň mobility: Toto sú víťazi súťaže
V kategórii aktívny samosprávny kraj získal prvenstvo Banskobystrický samosprávny kraj.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Víťazmi v rámci Európskeho týždňa mobility (ETM) sa stali mesto Trnava, Banskobystrický samosprávny kraj a Základná škola s materskou školou Bracovce v okrese Michalovce. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.
V kategórii aktívny samosprávny kraj získal prvenstvo Banskobystrický samosprávny kraj. Projekt Bez prekážok do školy priniesol zavedenie dopravných kariet pre deti z marginalizovaných komunít, čím sa podarilo umožniť deťom pravidelne dochádzať do školy, priblížil rezort.
Pokračuje, že víťazom kategórie aktívna samospráva sa stala Trnava, ktorá predstavila strategický prístup k podpore udržateľnej mobility, kde sa opatrenia kampane ETM prepájali s mestskou dopravou a investíciami do infraštruktúry.
V kategórii Aktívna organizácia zvíťazila podľa MŽP Základná škola s materskou školou Bracovce, ktorá prepája environmentálnu výchovu s konkrétnymi opatreniami na zvyšovanie kvality životného prostredia a systematicky zavádza témy udržateľnej mobility do vyučovania a školského života.
Celonárodná kampaň podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) motivovala a povzbudzovala samosprávy v zavádzaní a podpore udržateľnej mestskej mobility. „Na ministerstve životného prostredia podporujeme budovanie bezpečných cyklotrás a tam, kde je to možné, dávame urýchlene súhlasy na prenájom pozemkov patriacich pod envirorezort,“ povedal.
Do ETM sa zapojilo tento rok 60 samospráv a 43 inštitúcií. Téma tohtoročnej kampane Mobilita pre všetkých podľa generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia Juraja Moravčíka pripomína, že prístup k doprave nie je výsadou, ale právom. „Nabáda nás zamyslieť sa nad tým, ako vieme ako spoločnosť odstrániť bariéry, fyzické aj spoločenské, v prístupe k doprave. Iba doprava, ktorá je bezpečná a dostupná, môže byť skutočne udržateľná. Je našou povinnosťou vytvárať také riešenia, ktoré nezabúdajú na nikoho. Len férová a spravodlivá mobilita dokáže spojiť ľudí, podporiť udržateľný rozvoj a zlepšiť kvalitu života v našich mestách aj obciach,“ skonštatoval.
Registrovaní účastníci prihlásili do súťaže celkovo 33 projektov v troch kategóriách. Odborná hodnotiaca komisia zároveň ocenila vysokú kvalitu prihlášok a rozmanitosť prístupov k podpore udržateľnej mobility.
V kategórii aktívny samosprávny kraj získal prvenstvo Banskobystrický samosprávny kraj. Projekt Bez prekážok do školy priniesol zavedenie dopravných kariet pre deti z marginalizovaných komunít, čím sa podarilo umožniť deťom pravidelne dochádzať do školy, priblížil rezort.
Pokračuje, že víťazom kategórie aktívna samospráva sa stala Trnava, ktorá predstavila strategický prístup k podpore udržateľnej mobility, kde sa opatrenia kampane ETM prepájali s mestskou dopravou a investíciami do infraštruktúry.
V kategórii Aktívna organizácia zvíťazila podľa MŽP Základná škola s materskou školou Bracovce, ktorá prepája environmentálnu výchovu s konkrétnymi opatreniami na zvyšovanie kvality životného prostredia a systematicky zavádza témy udržateľnej mobility do vyučovania a školského života.
Celonárodná kampaň podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) motivovala a povzbudzovala samosprávy v zavádzaní a podpore udržateľnej mestskej mobility. „Na ministerstve životného prostredia podporujeme budovanie bezpečných cyklotrás a tam, kde je to možné, dávame urýchlene súhlasy na prenájom pozemkov patriacich pod envirorezort,“ povedal.
Do ETM sa zapojilo tento rok 60 samospráv a 43 inštitúcií. Téma tohtoročnej kampane Mobilita pre všetkých podľa generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia Juraja Moravčíka pripomína, že prístup k doprave nie je výsadou, ale právom. „Nabáda nás zamyslieť sa nad tým, ako vieme ako spoločnosť odstrániť bariéry, fyzické aj spoločenské, v prístupe k doprave. Iba doprava, ktorá je bezpečná a dostupná, môže byť skutočne udržateľná. Je našou povinnosťou vytvárať také riešenia, ktoré nezabúdajú na nikoho. Len férová a spravodlivá mobilita dokáže spojiť ľudí, podporiť udržateľný rozvoj a zlepšiť kvalitu života v našich mestách aj obciach,“ skonštatoval.
Registrovaní účastníci prihlásili do súťaže celkovo 33 projektov v troch kategóriách. Odborná hodnotiaca komisia zároveň ocenila vysokú kvalitu prihlášok a rozmanitosť prístupov k podpore udržateľnej mobility.