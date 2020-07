Envirorezort začal s preverovaním zmlúv o právnych službách

Bratislava 25. júla (TASR) – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR preveruje zmluvy o poskytovaní právnych služieb, v ktorých sa dohodla podielová odmena za viac ako 1,6 milióna eur. Vyplatiť ju mal Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) advokátke v spore s Philotale Investments LTD. Šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽaNO) sa už obrátil na Národnú kriminálnu agentúru (NAKA).



"Ministerstvo životného prostredia preveruje zmluvy o poskytovaní právnych služieb, v ktorých bola dohodnutá podielová odmena, ale o jej oprávnenosti možno pochybovať. Minister nechal nakladanie s verejnými prostriedkami preveriť a zistenia postúpil Národnej kriminálnej agentúre," informuje ministerstvo.



K vyplateniu odmeny malo dôjsť za bývalého vedenia ministerstva. Odmenu mala dostať advokátka E. S., ktorá SVP poskytovala právne služby v spore s Philotale Investments LTD proti štátnym podnikom SVP a Vodohospodárska výstavba. Spor sa mal týkať zaplatenia náhrady škody 32 miliónov eur.



Ministerstvo však poukazuje na to, že subjekt za približne päť rokov trvania súdneho sporu nepredložil žiaden dôkaz o tom, že mu vznikla akákoľvek škoda. "Až po tomto období sa s advokátkou dohodla podielová odmena, hoci už bolo veľmi pravdepodobné, že SVP bude v spore úspešný. Podielová odmena môže byť dohodnutá, iba ak je výsledok sporu veľmi neistý," poznamenal envirorezort.



Ministerstvo preto nadobudlo dôvodné podozrenie, že mohlo dôjsť k nehospodárnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami. "Je nepredstaviteľné, aby sa s verejnými financiami šafárilo nehospodárne, a v prípade dokázania viny musia byť vinníci potrestaní," zdôraznil Budaj.



MŽP SR preveruje aj ďalšie zmluvy o poskytovaní právnych služieb. Aj v týchto prípadoch, ak si to situácia vyžiada, svoje zistenia postúpi orgánom činným v trestnom konaní.