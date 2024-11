Envirorezort: Pri sanácii envirozáťaží by sa mohla poskytovať pomoc

Bratislava 3. novembra (TASR) - Na Slovensku by sa mohli zaviesť pravidlá poskytovania štátnej pomoci pri sanácii environmentálnych záťaží. Má ísť o sanáciu horninového prostredia a pôdy na pozemkoch vo vlastníctve podnikov a v prípadoch, v ktorých nebolo možné určiť povinnú osobu a za sanáciu je zodpovedné ministerstvo určené uznesením vlády. Vyplýva to z novely zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže, ktorou sa upravujú aj ďalšie zákony. Návrh je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



"Rovnako sa tak stanovuje mechanizmus určovania výšky nadmernej pomoci spočívajúcej vo zvýšení hodnoty sanovaného pozemku stanovenej znaleckým posudkom. Nadmernú pomoc je príslušné ministerstvo následne od príjemcu povinné vymáhať z dôvodu efektívnosti vynaloženia prostriedkov na vymáhanie od výšky 10.000 eur," priblížilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v materiáli.



Tvrdí, že do dňa uhradenia pohľadávky by sa na päť rokov malo zriadiť záložné právo na pozemok príjemcu štátnej pomoci, ktoré sa vyznačí v katastri nehnuteľností. Ustanovenia sú podľa rezortu v súlade s požiadavkami Európskej komisie.



"Návrhom zákona sa precizuje mechanizmus určovania povinnej osoby, ktorá je v zmysle súčasnej právnej úpravy zodpovedná za vypracovanie a realizáciu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže v zmysle princípu, že náklady na jej odstraňovanie znáša pôvodca, resp. povinná osoba," skonštatovalo MŽP.



Plán prác sanácie by mala vypracovať odborne spôsobilá osoba, ktorú je potrebné vybrať v procese verejného obstarávania. Plán by mal následne putovať na schválenie. Ak sa pri realizácii zistia nejaké zmeny, povinná osoba by mala podľa návrhu požiadať okresný úrad o schválenie zmeny plánu s uvedením dôvodu.



Rezort ďalej tvrdí, že okresný úrad by mal po novom kontrolovať realizáciu plánu prác priebežne. Mal by takisto byť oprávnený vyžiadať si pri kontrole všetky podklady, informácie a vysvetlenia týkajúce sa realizácie prác.



Vlastník pozemku, kde sa nachádza envirozáťaž, má podľa návrhu strpieť geologický výskum a geofyzikálne práce, ak ich realizáciou nedôjde k obmedzeniu vlastníckeho alebo užívacieho práva. Zhotoviteľ geologických prác by tak mal byť oprávnený na účely vykonávania výskumu alebo prác v nevyhnutnej miere a na nevyhnutne potrebný čas vstupovať na cudzí pozemok, vyplýva z novely. Nemalo by sa to však vzťahovať na vykonávanie vrtných prác a možných úprav terénu.



"Činnosti nesmú byť bez súhlasu vlastníka vykonávané v bezprostrednej blízkosti stavieb slúžiacich na trvalé bývanie, najmä v blízkosti rodinných domov a bytových domov a v bezprostrednej blízkosti prevádzok, ktoré môžu byť činnosťami bezprostredne dotknuté," skonštatovalo ministerstvo.



Zhotoviteľ geologických prác by mal podľa MŽP oznámiť začatie činností prostredníctvom úradnej tabule a webového sídla obce, v ktorej sa pozemok nachádza, a to po obdobie 30 dní.



"Ak sa vlastník, správca alebo oprávnený užívateľ nehnuteľnosti so zhotoviteľom geologických prác nedohodnú inak alebo ak z osobitného predpisu nevyplýva niečo iné, primeraná náhrada sa určí ako trhová cena za nájom jedného štvorcového metra podľa druhu nehnuteľnosti a spôsobu využitia nehnuteľnosti v danej lokalite a v čase, keď došlo k nútenému obmedzeniu vlastníckeho práva, za celý čas núteného obmedzenia," priblížilo MŽP.