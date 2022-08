Envirorezort pripravuje nový zákon o EIA, má skĺbiť tri legislatívy

Bratislava 3. augusta (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pripravuje nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Je pri ňom potrebné skĺbenie troch legislatív na povoľovanie stavieb. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie rezortu. Poukázalo, že poslanecký návrh novely zákona EIA, ktorý bol v parlamente prerokovaný v prvom čítaní, bol vypracovaný bez participácie MŽP.



V novej legislatíve o EIA sa má spojiť pripravovaný zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a nové stavebné predpisy, ktoré schválil parlament. Skĺbiť sa má aj s pripravovaným zákonom o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ktorým sa mení povoľovanie všetkých zložitejších technologických prevádzok a ktoré rovnako vyžadujú proces EIA.



"V súčasnosti ide o tri samostatné procesy. Vzhľadom na závažnosť a rozsah zmien, ako aj snahu zjednodušiť a urýchliť povoľujúce konania, prebieha na odbornej úrovni živá diskusia o správnom nastavení, respektíve spájaní procesov," priblížil envirorezort.



V rámci nového zákona sa podľa MŽP upravuje aj znenie prílohy, ktorá určuje navrhované činnosti a prahové hodnoty pre zisťovacie konanie a pre povinné posúdenie vplyvov na životné prostredie. "Je potrebné brať ohľad na medzinárodné záväzky, znenie smernice o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie a najmä na predpokladané vplyvy projektov na životné prostredie," skonštatovalo ministerstvo.



V častiach, ktoré sa týkajú stavebného povoľovania, predpokladá rezort účinnosť najneskôr od apríla 2024. Je možné, že niektoré ustanovenia budú mať skoršiu účinnosť.



Poslanci v júni posunuli do druhé čítania novelu, ktorá upravuje niektoré zákony v súvislosti so zrýchlením niektorých konaní. Má zabrániť šikanóznym obštrukciám zo strany verejnosti. Novelou sa má zachovať právo verejnosti vyjadrovať sa k správe vecí verejných, ale zároveň vytvoriť predpoklady, aby toto právo bolo v rovnováhe s právom vlastníkov nehnuteľností na získanie rozhodnutí v reálnom čase. Mala by tiež upraviť napríklad zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, kde by sa mohla upraviť definícia pojmu povolenie.