Envirorezort reaguje na odstúpenie Kollára od reformy národných parkov

Michal Wiezik, archívna snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 15. októbra (TASR) - Odstúpenie predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) od reformy národných parkov nebolo vecne odôvodnené. Fakty, na ktoré sa odvolával, napríklad vo veci výmery lesov, boli mylné. Uviedlo to Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v reakcii na stiahnutie podpisu hnutia Sme rodina z novely zákona o ochrane prírody. Šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO) za reformou stojí.uvádza tlačové oddelenie MŽP. Budaj spolu s poslancami parlamentu, ktorí predkladajú reformu, chcú pokračovať vo svojom úsilí. Vyzývajú ostatných poslancov aj verejnosť na podporu ochrany národných parkov.Budaj upozornil, že pokusy zmariť reformu poškodzujú záväzky SR pri plnení plánu obnovy, z ktorého má Slovensko čerpať približne šesť miliárd eur. Časť financií takto podľa MŽP Slovensko stratí. Pre nedostatočnú ochranu lesa a chránených biotopov čelí SR žalobe Súdneho dvora Európskej únie, pripomenul envirorezort.Na stiahnutie podpisu Sme rodina spod novely reagoval aj europoslanec Michal Wiezik. Nepovažuje to za prekvapenie.poznamenal Wiezik.Ministerstvo malo podľa neho najprv pripraviť, predstaviť a presadiť jeden fungujúci pilot vo forme reformovaného Tatranského národného parku.dodal europoslanec.Kollár v piatok vyhlásil, že Sme rodina stiahne podpisy spod novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá má zabezpečiť prevod štátnych pozemkov v národných parkoch pod ochranárov. Hnutie má výhrady a pokiaľ sa jeho argumenty nezohľadnia, koalícia nemá rátať s podporou jeho 17 poslancov. Dôvodom je podľa Kollára to, že počúvali hlasy v regiónoch a že dôsledkom reformy by mohli ľudia stratiť prácu. Novela by sa mala podľa neho prijať až po tom, ako v národných parkoch bude urobená zonácia.