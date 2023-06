Envirorezort rozdelí 317 miliónov eur z plánu obnovy trom podnikom

Bratislava 5. júna (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR rozdelí trom podnikom 317 miliónov eur z plánu obnovy na zelené investície. Peniaze pôjdu pre U. S. Steel Košice, Danucem Slovensko v Turni nad Bodvou a Wienerberger slovenské tehelne. Na tlačovej konferencii o tom informoval šéf envirorezortu Milan Chrenko.



"Prostredníctvom týchto projektov Slovensko po ich realizácii najneskôr do roku 2026 zníži emisie o viac ako tri milióny ton ekvivalentu oxidu uhličitého ročne," povedal Chrenko. Ide podľa neho o porovnateľné množstvo emisií skleníkových plynov, ktoré vyprodukuje pol milióna Slovákov ročne.



Z celkovej sumy získa 300 miliónov eur spoločnosť U. S. Steel Košice na projekt dekarbonizácie výroby ocele inštaláciou elektrických pecí. Spoločnosť Danucem Slovensko Turňa nad Bodvou splnila kritéria svojim projektom na dekarbonizáciu šedého cementu za zhruba 8,4 milióna eur a spoločnosť Wienerberger dostane rovnako 8,4 milióna eur na dekarbonizáciu výroby v tehelni.



Realizácia projektov prinesie zníženie na úrovni takmer pätiny všetkých emisií, ktoré minulý rok vypustili do ovzdušia na Slovensku spoločnosti zapojené do systému obchodovania s emisnými kvótami. Zároveň dosiahnutá úspora 2,5-násobne prevyšuje cieľ investície uvedený v pláne obnovy a odolnosti, skonštatoval minister.







Podpredsedníčka vlády SR pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková to označila za najväčšiu výzvu z plánu obnovy. "Veríme, že vďaka nej ukážeme, že priemysel dokáže fungovať konkurencieschopne aj vďaka technológiám, ktoré prispievajú k lepšiemu životnému prostrediu," povedala.



Celkovo na zelené opatrenia z plánu obnovy ide podľa Vašákovej vyše 2,4 miliardy eur. Výzva z plánu obnovy je súčasťou schémy štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu. Vyhlásili ju 25. novembra 2022 a uzavreli 20. januára 2023.



Strana SaS oceňuje rozhodnutie ministra Chrenka. Ide podľa tímlíderky SaS pre životné prostredie a poslankyne Anny Zemanovej o dôležitý krok v ekologickej transformácii slovenského priemyslu. "Realizáciou takýchto opatrení Slovensko dosiahne požadované klimatické ciele. Môžeme sa sústrediť na zlepšovanie kvality životného prostredia ďalšími postupnými a rozumnými krokmi bez paniky," povedala.



Podpredseda SaS a expert na energetiku Karol Galek upozornil na to, že nestačí, aby bola ekologická samotná výroba, ekologický musí byť zdroj energie. Dekarbonizácia priemyslu je podľa neho správna cesta.