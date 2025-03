Envirorezort sa stotožňuje so zisteniami NKÚ v súvislosti s inšpekciou

Bratislava 7. marca (TASR) - Envirorezort sa stotožňuje s aktuálnymi zisteniami Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR v súvislosti s činnosťou Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP). Vedenie inšpekcie v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia (MŽP) SR v súčasnosti pracuje na prehodnotení celého systému riadenia SIŽP. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie MŽP.



NKÚ kontroloval roky 2020 až 2023 a podľa rezortu konštatuje, že predošlé vlády oslabili hlavné poslanie SIŽP rozširovaním jej povoľovacích kompetencií, a to bez systémovej koncepcie, ktorá by zabezpečila dostatok financií aj personálnych kapacít na samotný chod SIŽP. "Je to vizitka nekompetentnosti Budajovcov, ktorí týmto konaním spôsobili zníženie výkonu inšpekčnej činnosti, dlhodobo neadekvátnu podporu rastúcich požiadaviek na inšpektorov, ktorá navyše nebola krytá dostatočným počtom zamestnancov a financiami," podotkol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).



MŽP deklaruje, že spolu s inšpekciou pripraví systémové zmeny, ktoré zefektívnia činnosti inšpektorov životného prostredia a zbavia ju zbytočnej byrokracie, ktorá nemá priamy súvis s inšpekčnou činnosťou a môže byť vykonávaná inými orgánmi štátnej správy.



NKÚ vo svojej kontrole skonštatoval, že súčasné nastavenie kompetencií SIŽP je potrebné prehodnotiť a celý systém riadenia zreformovať. Rozširovanie kompetencií inšpekcie bez finančného a personálneho krytia obmedzuje strategické pôsobenie úradu pri dohľade nad životným prostredím. MŽP ako zriaďovateľ SIŽP podľa výsledkov kontroly nemonitoroval, ako inšpekcia plní svoje úlohy. Z úrovne rezortu chýbal koncepčný prístup. Kontrolu zrealizoval v roku 2024.