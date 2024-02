Envirorezort si uvedomuje riziko, ktoré predstavuje komár tigrovaný

Bratislava 23. februára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR si uvedomuje riziko, ktoré predstavuje výskyt komára tigrovaného na území Slovenska. V súčasnosti pripravuje výzvu z prostriedkov Environmentálneho fondu, v rámci ktorej bude možné realizovať biologicko-chemické metódy na likvidáciu komárov. Toto opatrenie môže dočasne pomôcť zvládnuť situáciu s komárom tigrovaným. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie envirorezortu.



"Z hľadiska legislatívy komár tigrovaný nie je uvedený na zozname inváznych nepôvodných druhov ustanovenom národnou legislatívou alebo legislatívou Európskej únie. Preto sa na tento druh priamo nevzťahuje legislatíva týkajúca sa povinnosti regulácie inváznych nepôvodných druhov," priblížilo ministerstvo.



Komár tigrovaný sa podľa MŽP v posledných storočiach rozšíril do mnohých krajín prostredníctvom prepravy tovaru a medzinárodného cestovania. Vo svete realizujú aktivity na minimalizáciu zamorenia orgány verejného zdravotníctva. Ich cieľom je znížiť najmä riziko prenosu nákazlivých chorôb, ako sú žltá zimnica alebo horúčka dengue. "Tieto opatrenia sú primárne zamerané na zničenie liahnísk komára tigrovaného," skonštatoval rezort.



Príležitosť na rozmnožovanie komára predstavuje stojatá voda, napríklad v upchaných strešných žľaboch, starých pneumatikách zadržiavajúcich vodu, odpadkoch, vázach alebo iných nádobách s vodou, kalužiach či kvetináčoch. "Veľkú úlohu pre zníženie zamorenia preto zohráva najmä informovanosť verejnosti a jej aktívne zapojenie do preventívnych opatrení," tvrdí MŽP.



Biomedicínske centrum SAV potvrdilo výskyt ázijského komára tigrovaného na Slovensku. Ide o jeden z najnebezpečnejších inváznych druhov komára, ktorý sa v kontinentálnej Európe vyskytuje. Prenáša 22 rôznych vírusov, ako sú západonílsky vírus, dengue, chikingunya, Zika alebo žltá zimnica. Komára sa na Slovensku podarilo objaviť na základe zberu dát od verejnosti z minulého roka, konkrétne v oblasti Bratislavy. Vedci predpokladajú, že komár je tu usídlený, keďže išlo o viacero nálezov v rámci bratislavskej mestskej časti Ružinov.