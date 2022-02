Envirorezort: Slováci odovzdali 430.000 plastových fliaš a plechoviek

Bratislava 7. februára (TASR) - Slováci k pondelku odovzdali 430.000 kusov zálohovaných plastových fliaš a plechoviek. Informuje o tom Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR na sociálnej sieti.



Zálohované fľaše a plechovky sú označené symbolom "Z" v šípkach, ktorý je v blízkosti čiarového kódu spolu s textom "zálohované". MŽP pripomína, že jednorazové obaly sa nestláčajú a fľaše sa odovzdávajú aj s vrchnákom.



V súčasnosti je v rámci zálohovania polročné prechodné obdobie. Na pultoch budú počas januára a začiatkom februára pribúdať nové registrované obaly s označením "Z-Zálohované". Zároveň sa do konca júna 2022 dopredajú staré zásoby nezálohovaných obalov. Obaly bez označenia patria do triedeného zberu.



Zálohujú sa všetky jednorazové obaly na nápoje z plastu a kovu s objemom od 0,1 do troch litrov. Výnimku tvoria obaly od mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu.



Výška zálohy je jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, a to 15 eurocentov. Distribútor musí zo zákona uvádzať cenu nápoja oddelene od zálohy obalu, ktorá sa potom nakupujúcemu zaúčtuje pri pokladnici.



Zálohovanie nápojových obalov je na Slovensku spustené od 1. januára.