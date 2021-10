Ocenili víťazov kampane Európskeho týždňa mobility

Bratislava 19. októbra (TASR) - Envirorezort spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) odovzdali v utorok Ceny Európskeho týždňa mobility (ETM) 2021 v troch kategóriách. Víťazmi sa stali obec Ivanka pri Dunaji, mesto Trnava a iniciatíva Ružomberkom bajkom. Výhercovia dostali elektrobicykel.



Ivanka pri Dunaji zvíťazila v kategórii aktívna samospráva. Cena podľa starostu obce Vladimíra Letenaya ukázala, že sa pri udržateľnej doprave vybrala správnym smerom. Verí, že ju úspech motivuje k veciam, ktoré sa jej zatiaľ nepodarilo urobiť. "Cesta k tomu, aby naše ivanské cesty boli priateľskejšie a bezpečnejšie pre ľudí, bude ešte dlhá, to si uvedomujeme," podotkol Letenay.



V kategórii efektívne trvalé opatrenie získalo cenu mesto Trnava za úpravu Študentskej ulice, na ktorej zakázalo parkovať autám a uvoľnilo tak priestor pre cyklistov, peších aj mestskú hromadnú dopravu. "Myslím si, že projektom Študentskej sme ukázali, že niečo, čo môže byť na začiatku politicky nie príliš príjemné, môže priniesť naozaj výborný výsledok," povedal primátor Trnavy Peter Bročka.



Iniciatíva Ružomberkom bajkom dostala ocenenie v kategórii aktívna samospráva. Svojimi aktivitami dokázala upriamiť pozornosť na nepriaznivú situáciu v oblasti dopravy v meste, ktorú treba riešiť. Člen iniciatívy Ladislav Matej poďakoval, že si ich niekto všimol, pretože v Ružomberku si ich zatiaľ nevšimol nikto. "Je to problém našej samosprávy a my s tým budeme intenzívne bojovať aj ďalej," poznamenal.



Na využívanie alternatívnych foriem dopravy motivovalo občanov 56 slovenských samospráv, priblížil riaditeľ SAŽP Michal Maco. "Situácia sa v našich mestách a obciach z roka na rok zhoršuje, áut pribúda a preto je dôležité motivovať občanov, aby využívali alternatívnu formu dopravy" skonštatoval.



Počet samospráv, ktoré sa do ETM tento rok zapojili, podľa ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO) vzrástol. Poukázal, že ministerstvo pripravuje nový operačný program, z ktorého sa budú môcť čerpať financie na cyklotrasy a podporu udržateľnej mobility.