Envirorezort: Správy národných parkov by mohli mať nové úlohy

Bratislava 28. apríla (TASR) - Mnohé kompetencie a úlohy v oblasti prevencie a manažmentu zavlečenia a šírenia inváznych druhov by sa mohli preniesť aj na správy národných parkov. Vyplýva to z predbežnej informácie k novele zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov, ktorú zverejnilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.



Dôvodom vypracovania návrhu je prijatie novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorým došlo k zriadeniu nových organizácií ochrany prírody - správ národných parkov. Aktuálne znenie zákona však pozná len jednu organizáciu ochrany prírody, ktorou je Štátna ochrana prírody SR. Je preto podľa MŽP nevyhnutné preniesť mnohé z kompetencií a úloh v oblasti inváznych nepôvodných druhov na správy národných parkov.



"Súčasne je potrebné časť kompetencií a úloh v tejto oblasti rozdeliť medzi organizácie ochrany prírody tak, aby bolo možné ich čo najefektívnejšie zabezpečovať. Zmena správy štátnych pozemkov na území národných parkov súčasne prenáša na organizácie ochrany prírody povinnosti týkajúce sa prevencie a manažmentu inváznych nepôvodných druhov vyplývajúce zo zákona," priblížil envirorezort.



Na základe praxe by podľa MŽP mali byť upravené ustanovenia týkajúce sa predovšetkým úpravy povinnosti odstraňovať invázne nepôvodné druhy pri vybraných skupinách živočíchov, opatrení na rýchle ničenie choroboplodných organizmov, informačného systému, akčných plánov a pôsobnosti orgánov štátnej správy. Súčasťou návrhu bude tiež presun problematiky regulácie nepôvodných druhov zo zákona o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov do návrhu zákona, doplnilo.