Envirorezort: SR má v budovaní vodárenskej infraštruktúry obrovský dlh

Bratislava 22. marca (TASR) - Slovensko má v budovaní vodárenskej infraštruktúry obrovský investičný dlh, a to vyše 1,5 miliardy eur. Súčasné vedenie envirorezortu podporuje stabilný prístup k vode. V tejto súvislosti zintenzívňuje pomoc samosprávam v oblasti vodárenských projektov prostredníctvom európskych fondov a Envirofondu. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v súvislosti so Svetovým dňom vody, ktorý pripadá na 22. marca.



V rámci Programu Slovensko je alokovaných celkovo takmer 600 miliónov eur na opatrenia zamerané na podporu udržateľného vodného hospodárstva. Z toho na zabezpečenie zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a obnovu infraštruktúry je vyčlenených približne 146 miliónov eur, priblížilo MŽP. Národné spolufinancovanie predstavuje podľa neho ďalších asi 26 miliónov eur.



"Stupňujúce sa prejavy klimatickej zmeny, ako sú bleskové povodne a sucho, trápia čoraz častejšie aj jednotlivé regióny Slovenska. Nepriaznivé dôsledky sucha sa prejavujú predovšetkým v poľnohospodárstve, lesníctve, vodnom hospodárstve, ale tiež v mestskom sídelnom prostredí," uviedol odbor komunikácie. Envirorezort presadzuje opatrenia, ktoré sa zameriavajú na správne hospodárenie s vodou, zmierňujú sucho a zvyšujú vodozádržnú funkciu krajiny.



Slovensko má podľa MŽP bohaté zásoby vody. Vďaka zdrojom kvalitných podzemných vôd patrí k štátom, v ktorých podzemná voda predstavuje najvhodnejší zdroj pitnej vody. "Mali by sme byť aktívnejší aj na medzinárodnom poli, pretože voda je nedostatkovým tovarom a je čoraz vzácnejšia. Veľa národov a štátov vo svete je odkázaných na dovoz vody alebo revolučný manažment vôd. Slovensko je v tejto veci ochotné pomáhať druhým a byť súčasťou hydrodiplomacie," povedal minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS), ktorý sa v tejto súvislosti zúčastní na celosvetovom kongrese o vodách.



MŽP deklaruje stabilizáciu financovania Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorý je správcom vodných tokov. Momentálne pracuje aj na Koncepcii vodnej politiky SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Pri príležitosti Svetového dňa vody pripravili rezortné organizácie pre verejnosť viacero podujatí.



Tohtoročnou témou Svetového dňa vody je "Voda pre mier". Cieľom je zamerať pozornosť na úlohu, ktorú voda zohráva v stabilite a prosperite sveta. Obmedzený alebo žiadny prístup k vode, ako aj jej znečistenie môže stupňovať napätie medzi krajinami a stať sa tak spúšťačom konfliktov vo svete, tvrdí ministerstvo.



Kampaň Organizácie Spojených národov v rámci Svetového dňa vody upozorňuje, že voda môže byť zdrojom, ale aj riešením konfliktov, ktorým ľudstvo čelí. "Kľúčom k riešeniam je spolupráca v oblasti spravodlivého a udržateľného využívania vody prostredníctvom medzinárodných dohovorov," skonštatoval odbor komunikácie Doplnil, že Svetový deň vody má tiež pripomenúť význam dostatočného množstva bezpečnej pitnej vody.