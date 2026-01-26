Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Envirorezort: Štátna ochrana prírody a SAŽP by sa mohli zlúčiť

Ilustračné foto. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Cieľom súčasného vedenia ministerstva je racionalizovať výkon štátnej správy v organizáciách patriacich do jeho gescie.

Autor TASR
Bratislava 26. januára (TASR) - Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) by sa mohli zlúčiť do jednej organizácie. Envirorezort plánuje integráciu uskutočniť k 1. januáru 2027. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Cieľom súčasného vedenia ministerstva je racionalizovať výkon štátnej správy v organizáciách patriacich do jeho gescie. „Slovensko má veľa prebujnených organizácií a pri Štátnej ochrane prírody SR a Slovenskej agentúre životného prostredia považujeme integráciu za logický krok, vďaka ktorému príde k zníženiu nákladov spojených s prevádzkou budov či administratívnymi silami,“ skonštatoval odbor komunikácie.

Tvrdí, že zjednotenie oboch inštitúcií zároveň prispeje k lepšiemu prepojeniu ochrany prírody s rozvojovými projektami v oblasti životného prostredia. MŽP plánuje spojenie uskutočniť 1. januáru 2027, aby predišlo prípadným komplikáciám v súvislosti s poskytovaním dotácií na zatepľovanie rodinných domov v rámci programu Obnov dom, ktorých je SAŽP poskytovateľom.
