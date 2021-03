Envirorezort stojí na strane ochrany slovenských lesov pred ťažbou

Bratislava 19. marca (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR stojí na strane ochrany slovenských lesov pred masívnou ťažbou a nadmerným spaľovaním. Uviedol to odbor komunikácie envirorezortu s tým, že slovenské lesy nie sú a nesmú byť iba energetickou surovinou.



Europoslanec Martin Hojsík (Progresívne Slovensko) informoval o tom, že minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) spolupodpísal list európskej komisárke Mairead McGuinnessovej, v ktorom sa žiada, aby všetky formy tuhých, plynných a kvapalných bioenergetických palív boli vyhlásené za dlhodobo udržateľné zdroje energie. Upozorňuje, že v praxi to povedie k páleniu lesov. Vyzval aj šéfa envirorezortu Jána Budaja (OĽANO), aby sa postavil za ochranu slovenských lesov.



"MŽP SR sleduje iniciatívy na podporu rozvoja energetiky založenej na spaľovaní biomasy, ktoré vyvíja minister hospodárstva Richard Sulík, s istými obavami, pretože si zjednodušuje problém obnoviteľných zdrojov a namiesto riešenia problému ponúka nový problém," uvádza odbor komunikácie.



Ministerstvo hospodárstva (MH) SR tvrdí, že nepodporilo intenzívnejšie využívanie biomasy v teplárenstve, a teda väčší výrub a pálenie slovenských lesov. Vyjadrenia Hojsíka sa preto podľa rezortu nezakladajú na pravde. Slovensko sa podľa MH iba pridalo k iniciatíve členských krajín Európskej únie, ktorej jediným cieľom je zjednotiť európsku legislatívu o investíciách do environmentálne udržateľných projektov so smernicou o obnoviteľných zdrojoch energie, tzv. RED2.



Envirorezort na tému využívania biomasy usporiadal diskusiu. Účasť na podujatí potvrdili Hojsík, predstavitelia rezortov hospodárstva, pôdohospodárstva, ako aj zástupcovia tretieho sektora. Šéf envirorezortu pozval na diskusiu Sulíka.