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Envirorezort súhlasí s výstavbou spaľovne Slovnaftu v Bratislave
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Autor TASR
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Bratislava 13. júla (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR súhlasí s výstavbou Centra energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) v Bratislave na spaľovanie komunálnych a priemyselných odpadov. Vybudovať ho chce spoločnosť Slovnaft v areáli svojej rafinérie. Vyplýva to zo záverečného stanoviska pred nadobudnutím právoplatnosti, vydaného v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Envirorezort odobril variant zámeru, ktorý počíta s čistením spalín prostredníctvom suchého čistenia a technikou selektívnej katalytickej redukcie s kapacitou zariadenia do 220.000 t/rok s podmienkou vykonania stanovených zmierňujúcich opatrení.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.