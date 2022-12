Envirorezort súhlasí s tunelom Karpaty, vydal záverečné stanovisko

Bratislava 29. decembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou tunela Karpaty v masíve Malých Karpát, ktorý má byť súčasťou obchvatu Bratislavy. Envirorezort vydal záverečné stanovisko v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), kde sa priklonil k variantu projektu V3a. Vyplýva to zo zverejnenej dokumentácie.



Tunel s dĺžkou 11,76 kilometra by mali vybudovať na trase Rača - Záhorská Bystrica. Začiatok riešeného územia je severovýchodne od bratislavskej Rače. Vyústenie tunela sa plánuje severozápadne od obce Marianka. Ráta sa aj s mostom, cez ktorý bude diaľnica D4 prechádzať ponad štátnu cestu I/2.



Úsek diaľnice má končiť v mimoúrovňovej križovatke Záhorská Bystrica, kde sa má napojiť na úsek Stupava Juh a križovatku diaľnic D4 a D2. Navrhovaný variant projektu má spĺňať pôvodné zameranie trasovania diaľnice D4 ako veľkého diaľničného okruhu okolo miest Viedeň a Bratislava, ktorý by mal zásadný dopravný význam.



Bratislavský samosprávny kraj v minulosti uviedol, že odklon tranzitnej dopravy z vnútromestskej diaľnice D1 v Bratislave budú motoristi cítiť až po dobudovaní diaľničnej križovatky D1 a D4 a vybudovaní tunela Karpaty.