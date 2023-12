Envirorezort ukončí zmluvu s Danubia Invest, ktorá neplatí nájomné

Bratislava 6. decembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR ukončí nájomnú zmluvu so spoločnosťou Danubia Invest. Dôvodom je neplatenie nájomného. Celkový dlh nájomcu k 27. októbru predstavuje vyše 1,09 milióna eur. Vláda to schválila na stredajšom rokovaní.



Nájomné mala spoločnosť platiť za užívanie pozemkov, ktoré sú v správe štátnych podnikov Vodohospodárska výstavba (VV) a Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). Pozemky mali byť určené na výstavbu komplexu Danubia Park Čunovo, opisuje rezort. Pripomína, že k výstavbe stále nie je vydané právoplatné územné rozhodnutie. Účel zmluvy tak podľa MŽP firma nenaplnila.



Spoločnosť kontinuálne neplatí nájomné po zrušení územného rozhodnutia, čo je od roku 2016. Odôvodňuje to tým, že pre skryté nedostatky prenajatej nehnuteľnosti ju nemôže užívať na dohodnutý účel, uviedlo ministerstvo. VV podal v roku 2020 na firmu aj žalobu o zaplatenie nájomného.



"Vychádzajúc zo skutkového stavu, spoločnosť Danubia Invest nikdy nepristúpila k realizácii zamýšľanej investičnej činnosti na pozemkoch v správe podniku VV a SVP, keďže zo strany spoločnosti Danubia Invest nikdy nedošlo (ani) k riadnemu získaniu právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení stavby, vytvárajúceho základný predpoklad na iniciovanie stavebného konania a prípadne ďalších súvisiacich správnych konaní, na základe ktorých by mohlo dôjsť k realizácii predpokladanej investičnej činnosti," priblížil rezort v materiáli.



Zmluvu uzatvorili v roku 2007 na 99 rokov. Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) má zmluvu ukončiť do 31. januára 2024.