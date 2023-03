Envirorezort víta uznesenie rady k prijatiu klimatického zákona

Bratislava 16. marca (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR víta uznesenie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré zaväzuje vládu prijať silný klimatický zákon. Rozhodnutie rady vníma envirorezort ako podporu návrhu klimatického zákona, ktorý je aktuálne vo fáze rozporových konaní k pripomienkam. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré TASR poskytli zástupcovia inštitúcií.



Uznesenie odporúča vláde, aby schválila návrh zákona o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii Slovenska, ktorý bude Slovenskú republiku zaväzovať ku konkrétnym krokom na dosiahnutie klimatickej neutrality najneskôr do roku 2050. Zároveň špecifikuje niekoľko bodov, ktoré sú potrebné, aby bol tento zákon silným nástrojom na ochranu klímy, ako priblížili z Klimatickej koalície. Žiadosť o podporu predložili organizácie Priatelia Zeme-CEPA, Via Iuris a Klíma ťa potrebuje.



"Klimatický zákon je dôležitý nástroj na transformáciu spoločnosti, ale jeho príprava aj implementácia si vyžaduje kontinuálnu podporu a koordináciu, najmä ministerstiev a samospráv. V tomto bude musieť MŽP ako koordinačný orgán pre klímu pridať," uviedla Dana Mareková z Klimatickej koalície. Apeluje na spoluprácu.



"MŽP SR je presvedčené, že výsledná podoba klimatického zákona bude predstavovať silný a kvalitný nástroj na dosiahnutie najmenej 55-percentného zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990," uviedol rezort v stanovisku.



Rezort deklaruje, že jeho prioritou je prijať zákon o klíme, ktorý privedie Slovensko do éry uhlíkovej neutrality a naplnenie klimatických cieľov do roku 2030. Návrh počíta napríklad s podaním klimatických žalôb na štát či so vznikom rady pre klímu, ktorá by mala kontrolovať jednotlivé rezorty v plnení klimatických plánov.



Klimatická koalícia zároveň posiela otvorený list s požiadavkami na zákon špecifikovanými aj v uznesení, ktorý adresuje prezidentke Zuzane Čaputovej, dočasne poverenému premiérovi Eduardovi Hegerovi a dočasne poverenému ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi. Podporili ho platformy mimovládnych organizácií, ktoré zahŕňajú aj organizácie venujúce sa sociálnym, rozvojovým či zdravotným témam.