Envirorezort podporil v rámci konferencie CoFoE aj aktivity

Bratislava 30. novembra (TASR) - Envirorezort vníma Konferenciu o budúcnosti Európy (CoFoE) ako občiansku platformu. Podporilo aj aktivity v rámci podujatí Roadshow MySmeEU. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Klimatická zmena a životné prostredie je aktuálne jednou z najdiskutovanejších tém v rámci CoFoE.



V rámci Roadshow zástupcovia envirorezortu diskutovali o témach ochrany životného prostredia. Podujatia sa uskutočnili v Žiline, Poprade, Košiciach a v Bratislave počas augusta. "MŽP víta a podporuje občianske iniciatívy, či už slovenské alebo nadnárodné, ktoré vyvíjajú tlak na politikov, aby prijímali opatrenia na zlepšenie kvality životného prostredia," tvrdí tlačové oddelenie.



MŽP pripomína, že klimatická kríza a znečisťovanie životného prostredia sú naliehavým problémom. "Ak chceme lepší svet, potrebujeme spoločné pravidlá, ktorých rešpektovanie nás priblíži k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality a zachovaniu života na zemi v takej forme, akú poznáme dnes," skonštatovalo ministerstvo.



CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ.



Účastníci občianskych panelov sú zo všetkých 27 členských krajín, pričom odrážajú demografickú a sociálnu rozmanitosť EÚ. Najmenej jedna tretina účastníkov každého z panelov je vo veku do 25 rokov.