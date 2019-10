Envirorezort vníma pozitívne výzvu slovenských a českých vedcov

Bratislava 29. októbra (TASR) – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vníma pozitívne iniciatívu slovenských a českých vedcov. Tí sa v pondelok (28. 10.) obrátili na vládu a parlament s výzvou na podstatné posilnenie informovaného, zákonného a účinného rozhodovania vo veciach ochrany prírody a krajiny v SR. Pre TASR to uviedol hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák.



"Ochrana prírody bola na Slovensku takmer 20 rokov za okrajom záujmu a posledné štyri roky envirorezort podniká kroky, aby zameškané dobehol a stav ochrany prírody posunul do dnešnej doby," uviedol Ferenčák. Doplnil, že preto boli novelizované dva piliere ochrany prírody na Slovensku, a to zákon o ochrane prírody a krajiny a zákon o lesoch. "Novela o ochrane prírody a krajiny významným spôsobom a systémovo zvyšuje právomoci štátnych ochranárov, kladie na nich vyššie nároky a vytvára podmienky na vytvorenie Štátnej ochrany prírody ako autority ochrany prírody na Slovensku. Novela zákona o lesoch okrem iného prvýkrát definuje prírode blízke hospodárenie," priblížil hovorca envirorezortu.



Podľa slov Ferenčáka sa zmeny naštartovali aj vo fungovaní Štátnej ochrany prírody SR. "Na ministerstve sme presvedčení, že po dlhých a vyčerpávajúcich rokovaniach sa nám podarilo nielen tému ochrany prírody otvoriť, ale urobiť prvé, teda najťažšie kroky k jej zefektívneniu. No veľa práce nás ešte čaká," dodal Ferenčák.



Vládu a Národnú radu SR 39 vedcov zo Slovenska a Českej republiky žiada, aby systémovo, účinne a transparentne riešili nahromadené problémy, posilnili personálne kapacity v rezorte odborne a morálne kompetentnými ľuďmi, zabránili konfliktom záujmov a zabezpečili, aby aj v ochrane prírody a krajiny zákon platil pre všetkých rovnako.