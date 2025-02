Envirorezort vyhlásil 13. ročník národného ocenenia Dedina roka

Bratislava 25. februára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vyhlásilo prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) 13. ročník národného ocenenia Dedina roka. Súťaž prichádza s novinkami, ktorých cieľom je pozdvihnúť úroveň národného ocenenia a rozvíjať turizmus naprieč všetkými krajmi Slovenska. TASR o tom informoval odbor komunikácie MŽP s tým, že záštitu nad ocenením prebral šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS).



Slovenské obce majú podľa Tarabu príležitosť zviditeľniť rozmanitosť vidieckych regiónov, tradície, kultúrne zvyklosti a život na vidieku. "Táto súťaž patrí predovšetkým slovenskému vidieku a ľuďom žijúcim na vidieku, kde súžitie človeka s prírodou funguje generácie, a to aj bez naťahovania rúk zo strany mimovládnych organizácií. Iba prosperujúce samosprávy postavené na udržateľnom rozvoji a zmysluplných projektoch umožnia zachovať a rozvíjať bohatstvo ukryté v našich regiónoch," poznamenal.



Do aktuálneho ročníka súťaže sa môžu zapojiť slovenské obce, ktoré dosahujú úspechy v rozvoji starostlivosti o životné prostredie, vidiecku krajinu a zachovávanie lokálnych tradícií. "Rovnako sa zapojeným obciam výrazne znížia finančné náklady. Prihlásená obec po novom bude musieť na vlastné náklady zabezpečiť iba prípravu na návštevu hodnotiacej komisie," uviedlo MŽP s tým, že všetko ostatné v prípade víťazstva budú hradiť vyhlasovatelia ceny.



Národná cena Dedina roka sa koná v dvojročných intervaloch od roku 2001. V uplynulom ročníku 2023 zaznamenala súťaž pokles prihlásených obcí. Ministerstvo v spolupráci so SAŽP preto začalo pracovať na zvýšení motivácie obcí sa do súťaže zapojiť. Ako objasnil generálny riaditeľ agentúry Juraj Moravčík, dva kraje vôbec nemali svoje zastúpenie, preto vyhlasovatelia pripravili niekoľko noviniek. "Jednou z nich je širšia spolupráca so samosprávnymi krajmi, ktoré po novom udelia osem krajských cien. K partnerom sa má záujem po novom pridať aj Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR, čo rozšíri možnosti súťaže z pohľadu propagácie domáceho cestovného ruchu," vysvetlil Moravčík.



Slovenské obce môžu zapojením sa do národného ocenenia získať titul Dedina roka 2025 a zároveň možnosť reprezentovať Slovensko v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú organizuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny. Naposledy Slovensko reprezentovali v európskej súťaži obce Korňa a Čičmany, ktoré sa umiestnili v striebornom pásme, čo je podľa MŽP najlepšie umiestnenie slovenských dedín v histórii účasti SR v súťaži.



Uzávierka prihlášok je 15. apríla. Prihlásené obce postupne navštívia členovia Národnej hodnotiacej komisie. Laureáta ceny a ďalších kategórií vyhlásia organizátori v septembri.