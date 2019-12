Envirorezort vyhlásil výzvu na správcu zálohového systému obalov

Bratislava 3. decembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vyhlásilo výzvu na správcu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje. Bude zodpovedný za organizačné aj technické riešenia zálohovania. TASR o tom informoval hovorca MŽP Tomáš Ferenčák.



Pre šéfa rezortu Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) je najdôležitejšia transparentnosť a efektívnosť celého procesu. "Pevne verím, že dostaneme kvalitné projekty, z ktorých budeme vyberať podľa jednoduchej logiky a toho, kto nám bude vedieť najistejšie a najefektívnejšie zabezpečiť splnenie legislatívnych cieľov," povedal.



Systém by mal byť podľa zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje nastavený tak, aby dokázal do roku 2024 vyzbierať 77 percent plastových fliaš. Do roku 2027 by mal vyzbierať 90 percent. Záujemca musí predložiť organizačný plán zálohového systému, spôsob jeho financovania, plán dosahovania cieľov návratnosti zálohovaných obalov, schémy budúcich zmluvných vzťahov medzi správcom, výrobcom obalov a distribútorom obalov, a tiež plán vzdelávacích a propagačných aktivít, uviedlo ministerstvo.



"Správca však bude mať voľnú ruku v tom, či bude každý deň autom obchádzať každú predajňu alebo postaví zberné miesta na parkoviskách. Musí však dbať na dostatočný komfort pre občanov. Tak, aby ľudia boli motivovaní tieto obaly odovzdať a neskončili pohodené v prírode alebo v riekach," podotkol Sólymos.



Prihlášky môžu záujemcovia predkladať do 7. januára 2020. Zálohovací systém by sa mal spustiť 1. januára 2022.