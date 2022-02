Envirorezort vyhral spor v emisnej kauze o zaplatenie 34,6 milióna eur

Výberová chronológia kauzy predaja emisných kvót

2008



8. októbra - Vláda SR zobrala na vedomie informáciu ministra životného prostredia SR Jána Chrbeta (SNS) o predaji emisných kvót v objeme 15 miliónov ton za cenu 6,05 eura (182 Sk) za tonu.



13. novembra - Minister Ján Chrbet a predstavitelia firmy Interblue Group podpísali dohodu o predaji emisných kvót AAU.



2. decembra - Ministerstvo životného prostredia SR oznámilo, že sa podarilo zakontrahovať významnú časť slovenských voľných emisných kvót AAU. Z predaja mala Slovenská republika získať vyše dve miliardy Sk (66,3 milióna eur).





2009



25. apríla - Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) vyzval ministra životného prostredia Jána Chrbeta, aby zverejnil zmluvy týkajúce sa predaja nadbytočných emisných kvót.



6. mája - Prezident SR Ivan Gašparovič na návrh premiéra Fica odvolal z funkcie ministra životného prostredia Jána Chrbeta. Jeho nástupcom sa stal Viliam Turský (SNS).



21. mája - Minister životného prostredia Viliam Turský zverejnil na internetovej stránke ministerstva zmluvu o predaji emisných kvót AAU.



20. augusta - Prezident SR Ivan Gašparovič odvolal na návrh premiéra Fica z funkcie ministra životného prostredia Viliama Turského. Riadením ministerstva poveril vicepremiéra Dušana Čaploviča (Smer-SD).



8. septembra - Vicepremiér Dušan Čaplovič rozhodol o vypovedaní opčného práva medzi Slovenskom a americkou spoločnosťou Interblue Group.



21. septembra - Predseda SDKÚ-DS Mikuláš Dzurinda spolu s poslancami Pavlom Frešom a Luciou Žitňanskou (obidvaja SDKÚ-DS) podali na Generálnu prokuratúru (GP) SR podnet na úplné zrušenie zmluvy medzi MŽP SR a spoločnosťou Interblue Group o predaji emisných kvót.



28. októbra - Na návrh premiéra Roberta Fica vymenoval prezident Ivan Gašparovič do funkcie ministra životného prostredia Jozefa Medveďa (Smer-SD).



29. októbra - Interblue Group, ktorá od Slovenska kúpila 15 miliónov ton emisných kvót oxidu uhličitého, požiadala o ďalších osem miliónov ton.





2010



12. januára - Minister životného prostredia SR Jozef Medveď oznámil, že Interblue Group postúpila svoje práva na spoločnosť Interblue Europe so sídlom vo Švajčiarsku.



12. januára - Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) potvrdila, že na základe pokynu Špeciálnej prokuratúry začal vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii Prezídia PZ v kauze predaja emisií trestné stíhanie pre trestný čin porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku a trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa.





2013



7. októbra - Polícia zastavila trestné stíhanie v kauze emisie z čias prvej vlády Roberta Fica. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zastavil trestné stíhanie vo veci z dôvodu, že skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.





2014



4. februára - Úrad špeciálnej prokuratúry zverejnil zoznam ľudí a firiem, ktoré obchodovali so spoločnosťou Interblue Group. V zozname zverejnenom na žiadosť ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) boli firmy registrované v SR a v zahraničí.



13. februára - Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) nevyslovili nedôveru premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD). Opozícia (KDH, SDKÚ-DS, Most-Híd) v návrhu na zvolanie mimoriadnej schôdze pripomínala, že v roku 2008 MŽP SR ovládané SNS a Interblue Group podpísalo zmluvu o predaji emisných kvót, čím daňoví poplatníci podľa opozície prišli o 47 miliónov eur.



2. júna - Prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR ukončil právoplatne vyšetrovanie kauzy predaja emisií, keď dospel k záveru, že predaj, pre ktorý sa viedlo trestné stíhanie, sa síce stal, ale nie je trestným činom.



24. júla - Generálny prokurátor Jaromír Čižnár zdôraznil, že v prípade kauzy emisií sa síce skutok stal, ale nie je trestným činom, čo vyplýva podľa neho aj z Trestného poriadku.





2016



december - švajčiarska spoločnosť Interblue Group AG, ktorá sa považuje za nástupcu Interblue Group, podala žalobu na súd, v ktorej MŽP SR žalovala o viac 34 miliónov eur.





2020



2. decembra - Ministerstvo životného prostredia SR vyhralo spor o zaplatenie vyše 34 miliónov eur so spoločnosťou Interblue Group (Europe) AG. Okresný súd Bratislava I žalobu spoločnosti zamietol v celom rozsahu.





2021



26. marca - Súdny spor týkajúci sa predaja emisných kvót ešte nie je definitívne ukončený. Envirorezort má informáciu, že žalobca – spoločnosť Interblue Group (Europe) AG - podal voči rozsudku odvolanie.

Bratislava 23. februára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vyhralo spor v emisnej kauze o zaplatenie 34,6 milióna eur so spoločnosťou Interblue Group (Europe) AG. Krajský súd (KS) v Bratislave zamietol žalobu spoločnosti. TASR informácie poskytlo tlačové oddelene MŽP.KS potvrdil podľa ministerstva prvostupňové rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I. Ten v decembri 2020 v celom rozsahu zamietol žalobu spoločnosti voči envirorezortu.Rozhodnutie o zamietnutí žaloby spoločnosti Interblue Group (Europe) AG sa stane právoplatné po jeho písomnom doručení. Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať mimoriadny opravný prostriedok, teda dovolanie, spresnil rezort.MŽP víta rozhodnutie odvolacieho súdu. Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) vníma kauzu akopoznamenal.Sporný predaj emisných kvót oxidu uhličitého americkej spoločnosti Interblue Group, ktorá sídlila v garáži, je z roku 2008. Slovensko vtedy predalo 15 miliónov ton za cenu 5,05 eura za tonu, pričom okolité krajiny zrealizovali ich predaj výhodnejšie. Na tom, že emisie predala do Japonska, mala zarobiť 47 miliónov eur. Švajčiarska spoločnosť Interblue Group AG, ktorá sa považuje za nástupcu Interblue Group, podala žalobu na súd, v ktorej MŽP žalovala o viac 34 miliónov eur.