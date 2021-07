Envirorezort: Stúpajúca hladina Dunaja neohrozí ľudí či majetky

Bratislava 19. júla (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vylúčilo akékoľvek ohrozenie ľudí či majetku pri stúpajúcej hladine Dunaja v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Nie je potrebné vyhlasovať povodňovú situáciu. Kulmináciu vody v Devíne očakáva okolo 17.00 h na úrovni 7,8 metra. Na tlačovej konferencii o tom informoval štátny tajomník MŽP Michal Kiča.



Povodeň z roku 2013 sa nezopakuje, situácia je v súčasnosti v norme. Nebude sa opakovať ani povodňová situácia z Nemecka a Rakúska, deklaroval Kiča. Pripravená je aj mobilná protipovodňová zábrana. "V prípade, ak by vznikla akákoľvek nepredvídateľná situácia, máme na mieste techniku a personál," povedal.



V rámci preventívnych opatrení Slovenská vodohospodárska výstavba vytvára rezervy na vodnom diele Gabčíkovo, zvyšuje prietoky vody do ľavostrannej ramennej sústavy aj do starého koryta Dunaja. Dunaj má zároveň vyššiu hladinu ako Morava a vzdúva tak túto rieku naspäť. Ani tam však podľa Kiču nie je zaznamenané riziko. Riaditeľ odštepného závodu Slovenského vodohospodárskeho podniku Bratislava Boris Kováč priblížil, že v súčasnosti sú v Devínskej Novej Vsi a v Zohore aktívne čerpacie stanice.







"Monitoring prebieha na základe informácií, ktoré máme z vyšších častí vodného toku z Nemecka a Rakúska. Z okolia Viedne vieme predpovedať vývoj hydrologickej situácie na tri dni dopredu. Z tohto hľadiska vieme vylúčiť riziko v Bratislave," poznamenal štátny tajomník.



Voda pri sútoku Dunaja a Moravy zaplavila časť Slovanského nábrežia pod hradom Devín v Bratislave. Zaplavený je aj pamätník Brána slobody i niektoré úseky cyklotrasy do bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Dôvodom je stúpajúca hladina rieky Dunaj po výdatných dažďoch v Rakúsku a Nemecku.