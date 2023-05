Envirorezort vypísal výberové konanie na riaditeľa SVP

Bratislava 14. mája (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR hľadá generálneho riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP). Oznámenie o vyhlásení výberového konania zverejnilo na webovej stránke.



Od uchádzačov na šéfa SVP očakáva rezort odbornú prax minimálne 15 rokov, a to najmä v oblasti práva, ekonómie, manažmentu alebo životného prostredia. Požaduje tiež riadiacu prax minimálne päť rokov a riadenie podniku s minimálne 100 zamestnancami. Vítané sú skúsenosti s krízovým riadením či odborná spôsobilosť, ktorá súvisí s činnosťou na úseku ochrany vôd, ako napríklad výkon technicko-bezpečnostného dohľadu na vodných stavbách.



Žiadosť na pozíciu môžu uchádzači poslať do 26. júna na adresu ministerstva alebo elektronicky.



Doterajší generálny riaditeľ SVP Jozef Krška požiadal o uvoľnenie z funkcie. Rozhodol sa odstúpiť na základe aktuálnej situácie súvisiacej s jeho podnikateľskou činnosťou, ktorú vykonával pred nástupom do funkcie riaditeľa SVP. Krška sa obával prípadného zneužitia jeho súkromných aktivít v predvolebnom boji. Na čele podniku stál od decembra 2021.