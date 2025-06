Envirorezort vypísal výberové konanie na šéfa geologického ústavu

Bratislava 15. júna (TASR) - Ministerstvo životného prostredia vypísalo výberové konanie na riaditeľa Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ). Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 20. júna. Výberové konanie by sa malo uskutočniť v júli. Rezort o tom informoval na svojom webe.



Uchádzač by mal mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa s technickým zameraním alebo z ekonómie, manažmentu, práva, geológie či ekológie. Takisto môže mať vzdelanie v zhodnom alebo príbuznom odbore.



Ministerstvo požaduje od záujemcu odbornú prax minimálne štyri roky v podobnej oblasti. Mal by mať i znalosť o postavení, činnosti a úlohách ŠGÚDŠ. Zároveň víta skúsenosti v oblasti vedy, výskumu, vývoja a s riadením projektov a grantov.



Od roku 2020 do 2024 riadil geologický ústav Igor Slaninka. Dočasným šéfom sa potom stal Branislav Žec a Radovan Piško. Aktuálne je dočasne poverený riadením ústavu Michal Klaučo.