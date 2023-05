Envirorezort: Vyššia tráva lepšie udržuje vlahu,zabraňuje prehrievaniu

Bratislava 8. mája (TASR) - Vyššia tráva lepšie udržuje vlahu, ktorej je najmä v mestskom prostredí počas suchých letných mesiacov nedostatok. Lokálne zabraňuje prehrievaniu pôdy a zmierňuje prehrievanie ovzdušia. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR o tom informovalo na sociálnej sieti.



Pri kosení dochádza k vyhubeniu hmyzu. K jeho úhynu dochádza aj v dôsledku obmedzenia dostupných potravových zdrojov. Hmyz tiež predstavuje hlavný zdroj potravy pre viaceré druhy vtákov. "Ochrana hmyzu je v súčasnosti mimoriadne dôležitá, pretože v posledných desaťročiach dochádza k rapídnemu úbytku jeho početnosti. Zabezpečuje množstvo ekosystémových služieb, od ktorých závisí existencia väčšiny druhov vrátane človeka," poukázalo MŽP s tým, že ide napríklad o opeľovanie rastlín, reguláciu škodcov či určenie stavu životného prostredia.



Rezort radí nemať "sterilný" trávnik, ale dopriať priestor náhodným rastlinám. "Platí, čím väčšia biodiverzita rastlín, tým väčší priestor pre život rôznych druhov živočíchov," skonštatoval.



Bežná kosačka na trávu rozseká trávu aj živočíchy. Lepšou alternatívou je podľa MŽP kosačka na vysokú trávu alebo krovinorez s kotúčom miesto lanka. Najšetrnejšie je kosenie ručne.



Ministerstvo ďalej odporúča kompostovanie namiesto mulčovania. "Pri mulčovaní trávy sa steblá rozsekajú na čo najmenšie časti a ponechajú sa na trávniku. S trávou však rozsekáte aj všetko živé. Vhodnejšie je trávu pozberať a kompostovať. Následne poslúži ako hnojivo," priblížilo.



MŽP poukazuje na mozaikovité kosenie. Spočíva v tom, že sa nekosí celý trávnik, ale necháva sa jeho časť na prirodzený rast trávy. Táto plocha predstavuje pre hmyz útočisko, kde má dostatok potravy a priestor pre nerušený vývoj. Nekosená plocha je vhodným úkrytom aj pre drobné cicavce, ako sú hlodavce a ježkovia. Kosenú a nekosenú časť možno časom striedať, aby celkom nezarástla.



"Trávu by ste určite nemali kosiť počas dňa, keď sú teploty najvyššie. Môže to spôsobiť vysychanie trávnika. Odporúčaným časom je ráno alebo podvečer, tráva by však nemala byť mokrá," uviedol rezort. Ideálne je podľa neho kosiť trávu nie naraz a na krátko, ale častejšie a odoberať menej.



"Ak kosíte lúku alebo väčšiu plochu, je vhodné na nej ponechať pokosené rastliny niekoľko dní, aby sa vysemenili. Až potom je namieste lúku pohrabať," odporučilo.