Envirorezort začal zavádzať systém manažérstva kvality CAF

Bratislava 27. januára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR začalo zavádzať model CAF - The Common Assessment Framework. Je to systém manažérstva kvality, ktorý vytvára reálny obraz o fungovaní organizácií. TASR o tom informoval hovorca MŽP Tomáš Ferenčák.



"V Európe je uznávaným modelom kvality, ktorý je určený pre akúkoľvek organizáciu verejnej správy. Vďaka navrhnutým opatreniam má priniesť lepšiu efektivitu a kvalitu všetkých procesov v danej organizácii," povedal Ferenčák.



Envirorezort začne samohodnotením, ktoré bude mapovať posledné tri roky fungovania ministerstva, priblížil Ferenčák. Bude tiež podporovať všetkých zamestnancov, ktorí sa do procesu i ďalšieho zlepšovania zapoja.



„Cieľom je začať na ministerstve s interným zlepšovaním, získať štruktúrovaný obraz o fungovaní našej organizácie prostredníctvom samohodnotenia realizovaným vlastnými zamestnancami, následne definovať námety pre zlepšovacie činnosti a zvýšiť kvalitu procesov ministerstva vo všetkých oblastiach pôsobnosti,“ povedala generálna tajomníčka služobného úradu MŽP SR a garant modelu CAF na ministerstve Ľubomíra Kubišová.



Projekt odštartoval 1. novembra 2019 a bude trvať 20 mesiacov. Celý projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.