Envirorezort: Zákon o ochrane prírody ovplyvní výšku sankcií EÚ

Bratislava 20. júna (TASR) - Aktuálne má Slovenská republika (SR) šancu presvedčiť Európsku komisiu (EK), že prijíma kroky, aby odstránila nesúlad s európskou legislatívou. Parlament bude hlasovať o zmenách, ktoré ovplyvnia výšku sankcií za nedostatočné pravidlá ťažby v chránených územiach Natura 2000. TASR o tom informovalo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.



V júni 2022 prehralo Slovensko súdny spor s Komisiou o ochranu biotopov hlucháňa hôrneho. Aktuálne čaká na podnet EK, po ktorom začne Súdny dvor Európskej únie (EÚ) rozhodovať o výške pokuty za nesplnenie záväzkov.



SR urýchlene predložila harmonogram krokov k náprave. Novela zákona o ochrane prírody a krajiny je podľa MŽP jedným z nosných opatrení. Zavádza jasné a predvídateľné pravidlá ťažby v chránených územiach Natura 2000.



Slovensku môže byť uložená pokuta za každý deň, kým sa nezaistí náprava. "Pri pokute 100.000 eur za deň by za 100 dní do nápravy Slovensko muselo zaplatiť 10 miliónov eur. Pričom by príslušná legislatíva aj tak musela byť prijatá," skonštatoval rezort.



Vláda pripravila podľa europoslanca Michala Wiezika (PS) systémové riešenie, ktoré tu 20 rokov chýbalo. "Keby sme tento systém ochrany zaviedli hneď po vstupe do Európskej únie, mohli sme sa vyhnúť žalobe, prehranému súdu a hlavne značným škodám na prírode, ktoré v dôsledku nečinnosti vznikli," skonštatoval.



Ak by parlament návrh odmietol, považoval by to za nepochopiteľné. "Odmietnutie prísnejšej ochrany vzácnych biotopov by bolo v čase environmentálnej krízy a klesajúcej biodiverzity zo strany poslancov krátkozraké," doplnil europoslanec.



Poslanec Richard Takáč (Smer-SD) v utorok upozornil, že zmeny v zákone o ochrane prírody ohrozujú bežný život na vidieku a v prípade schválenia prinesú výrazné obmedzenia pre obyvateľov. Odôvodnenie návrhu novely ochranou hlucháňa je podľa neho iba zásterkou na neadekvátne posilnenie právomocí orgánov ochrany prírody.



EK dostala v roku 2017 viacero sťažností na nadmernú ťažbu dreva v 12 územiach sústavy Natura 2000 vyhlásených na ochranu hlucháňa hôrneho na Slovensku, ktorá mala mať vplyv na jeho ochranu. EK následne podala na Súdny dvor EÚ žalobu na Slovensko za porušenie smerníc o biotopoch a o vtáctve.