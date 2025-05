Envirorezort: Zistenia NKÚ sú snahou presadzovať Green Deal

Bratislava 9. mája (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR považuje zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR za snahu presadzovať na Slovensku Green Deal, a to v podobe, ktorý ničí priemysel, jeho konkurencieschopnosť a blahobyt ľudí. Pre TASR to uviedli z odboru komunikácie rezortu v reakcii na audit zameraný na opatrenia na ochranu klímy v slovenských podmienkach. Rezort s opatreniami, ktoré v tejto súvislosti kontrolóri navrhli, nesúhlasí.



„Slovensko je bezvýznamný znečisťovateľ klímy a má takmer nulový podiel na emisiách z globálneho pohľadu. Tvrdé opatrenia, ktoré navrhuje NKÚ, spôsobia, naopak, skôr socioekonomickú destabilizáciu Slovenska a s takýmto radikálnym prístupom MŽP SR pod vedením ministra Tomáša Tarabu (nominant SNS) nesúhlasí a nebude ich presadzovať,“ reagoval envirorezort.



NKÚ poukázal na to, že na Slovensku stále chýba zákon o zmene klímy, ktorý by jasne stanovoval povinnosti a ciele pri znižovaní emisií skleníkových plynov. Nová legislatíva by podľa neho taktiež mala prispieť k posilneniu sankčných mechanizmov pri nedodržiavaní cieľov v oblasti národných klimatických politík. Na základe ostatnej kontroly preto odporučil poslancom parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, aby uznesením zaviazali MŽP obnoviť prípravu klimatického zákona. Vzhľadom na prierezový charakter problematiky kontrolóri tiež výboru odporučili zaviazať všetky rezorty podieľajúce sa na dosahovaní a financovaní znižovania emisií CO2, aby tak proaktívne vstúpili do spolupráce s MŽP.