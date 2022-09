Envirorezort: Znečistenie Dunaja plastovým odpadom každý rok rastie

Bratislava 10. septembra (TASR) - Znečistenie rieky Dunaj plastovým odpadom každým rokom narastá. Rieka vyplaví do Čierneho mora až štyri tony plastov denne. V sobotu sa preto koná medzinárodná aktivita Danube CleanUp, ktorej cieľom je vyčistiť brehy Dunaja. TASR o tom informovali z tlačového oddelenia Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



"Rozpadom plastového odpadu vznikajú mikroplasty, ktoré sa ľahko stávajú potravou rýb a skôr či neskôr sa objavujú aj na našom tanieri," upozornilo ministerstvo. Práve 10. september je dňom medzinárodnej dobrovoľníckej akcie v 22 lokalitách pozdĺž rieky s cieľom vyčistiť koryto a brehy Dunaja.



Pod záštitou Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR sa upracú štrkové lavice a priľahlý brehový porast smerom k štátnej hranici s Rakúskom, kým dobrovoľníci spoločne so zamestnancami Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) budú upratovať brehy Dunaja pod hradom Devín.



"Na alarmujúcu situáciu na rieke upozorní preplávaním slovenského úseku Dunaja aj slovenská plavkyňa Soňa Rebrová, ktorá sa pokúsi o slovenský ustanovujúci rekord," podotkli s tým, že s plávaním začala už v piatok (9. 9.), keď preplávala úsek z Devína do Gabčíkova. V sobotu pokračuje z Gabčíkova do Komárna a v nedeľu (11. 9.) by mala finišovať v úseku Komárno - Ostrihom (Chlaba).



Do medzinárodnej aktivity Danube CleanUp sa zapája MŽP SR spoločne s dobrovoľníkmi, ŠOP SR, SHMÚ a Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP).