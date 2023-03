Envirorezort zverejnil návrhy zonácie troch národných parkov

Bratislava 24. marca (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vo štvrtok (23. 3.) zverejnilo návrhy nariadenia vlády, ktorými sa majú vyhlásiť zonácie národných parkov Slovenský kras, Poloniny a Veľká Fatra. Verejnosť ich môže pripomienkovať do 5. apríla. Predbežnú informáciu k nariadeniam vlády zverejnil rezort na portáli právnych predpisov slov-lex.sk.



Výmera Národného parku Poloniny by po zonácii mala byť 30.548 hektárov. Územie by sa malo rozšíriť o prírodnú rezerváciu Rydošová, ktorá je teraz z väčšej časti súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty. V rámci tohto národného parku navrhujú zónu A s piatym najprísnejším stupňom ochrany s podielom 46,14 percenta z celkovej výmery, uviedlo MŽP v materiáli.



V návrhu zonácie Slovenského krasu plánuje rezort výmeru národného parku zvýšiť na 35.527 hektárov. Výmera jeho ochranného pásma by mala byť znížená na 5715 hektárov, pričom zóna A by mala tvoriť 24,18 percenta výmery.



Národný park Veľká Fatra by podľa materiálu mal mať po zonácii 40.897 hektárov. Najprísnejší stupeň ochrany by mal byť na 41,55 percenta rozlohy.



"Cieľom pripravovaných právnych predpisov je v rámci existujúcich národných parkov ustanoviť zóny národných parkov a tam, kde je to vhodné, upraviť hranice národných parkov a ich ochranných pásiem," priblížilo MŽP. Návrhy pripravili tak, aby rešpektovali prírodné hodnoty lokalít, ciele ochrany pre biotopy a druhy európskeho významu či zvýšili potenciál pre trvalo udržateľný rozvoj regiónu, hlavne v cestovnom ruchu.