Envirorezort zvýši odškodné za ujmu spôsobenú chráneným živočíchom

Ružomberok/Bratislava 15. novembra (TASR) – Náhrada nemajetkovej ujmy a škody na živote spôsobenej chráneným živočíchom by sa po novom mala trvale zvýšiť. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) v tejto súvislosti k pripravuje legislatívnu zmenu. Pre TASR to v utorok uviedli z oddelenia komunikácie MŽP. Vlaňajší smrteľný útok medveďa na človeka v Liptovskej Lúžnej podľa envirorezortu poukázal na to, že je potrebné zvýšiť odškodné, ktoré sa od roku 2014 nemenilo.











