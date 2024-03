Envirorezort:Administratíva pri príspevkoch z fondu by sa mohla znížiť

Bratislava 26. marca (TASR) - Obciam by sa mohla znížiť administratívna záťaž pri poskytovaní príspevkov z Environmentálneho fondu (EF). Mala by sa odstrániť povinnosť obce požiadať fond o vyplatenie príspevku. Vyplýva to z novely zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a novely zákona o Envirofonde, ktoré Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



"Požiadavka obcí na odbúravanie administratívnej záťaže aj skúsenosti, ktoré Environmentálny fond nadobudol v priebehu poskytovania prostriedkov obciam, ukázali, že najefektívnejším spôsobom bude automatické poskytovanie prostriedkov tým obciam, ktoré na ich poskytnutie spĺňajú zákonom stanovené podmienky," uviedol envirorezort.



Mala by sa tiež zaviesť nová povinnosť prevádzkovateľa skládky odpadov a prevádzkovateľa odkaliska oznámiť Envirofondu ukončenie skládkovania do siedmich dní od ukončeniu skládkovania. "Dôvodom zavedenia novej povinnosti je účelnejšie a spravodlivejšie rozdelenie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov," skonštatoval rezort. Doplnil, že príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku alebo odkalisko použije EF len pre tie obce, kde sa prevádzkuje skládka odkalisko.



Prevádzkovatelia skládok a odkalísk by už nemali fondu zasielať oznámenia o tom, že poplatník im neuhradil poplatok za uloženie odpadu, vysvetlilo MŽP. Zmení sa podľa neho aj poplatková povinnosť v súvislosti s uložením inertného odpadu na skládku.



Zmeniť by sa podľa materiálu mala frekvencia povinnosti prevádzkovateľa odkaliska odviesť poplatok za uloženie odpadu. Po novom by sa mal uhrádzať raz ročne. "Dôvodom na túto zmenu je aplikačná prax, z ktorej vyplýva, že výška štvrťročného poplatku odvedeného prevádzkovateľmi jednotlivých odkalísk sa často pohybovala v sumách menších ako jedno euro. Náklady na administráciu poplatkov tak boli vyššie ako samotný poplatok," ozrejmilo MŽP. Povinnosť prevádzkovateľa skládky odpadov odvádzať poplatok v mesačných intervaloch má ostať zachovaná.